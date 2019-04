CALCIO / KO per il Ravenna Women contro l'Inter: 7-0

Brutto ko per il Ravenna Women FC che soccombe in casa della capolista Inter.

Le nerazzurre sembrano non aver digerito l’ultimo (e unico pareggio per ora in campionato) con la Lazio Women e hanno deciso di rifarsi in casa, congedandosi al loro pubblico nel migliore dei modi. Le leonesse nonostante l’impegno non sono riuscite a tenere testa alle prime in classifica e hanno provato a limitare le avversarie, che a tratti parevano indiavolate.