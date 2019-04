Ravenna, una cena di solidarietà a sostegno dei bambini con disabilità

Arteinte Social Project, associazione di promozione sociale no profit organizza un evento di solidarietà - lunedì 29 aprile, ore 20, al ristorante Molinetto - per assicurare le cure di bambini con disabilità. L'associazione fondata nel 2017 dall'ex educatrice Valeria Leoni e da un gruppo di genitori ha lo scopo di supportare le famiglie nell'affrontare le spese per le terapie dei loro figli.

"Dai 7 anni di età le terapie come logopedia, fisioterapia ecc. non sono più sovvenzionate e le famiglie si trovano in difficoltà a curare i loro figli. Noi cerchiamo - affermano dall'associazione - di dare un aiuto alle famiglie attraverso lo svolgimento di eventi e avviando progetti per il mondo della disabilità".



Durante la serata sarà presentato il progetto "prendiamocicuradellefarfalle", raccolta fondi per assicurare le terapie ai bambini