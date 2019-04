Teodora Ravenna Run. Presentata la medaglia della passeggiata ludico sportiva

La presidente della Teodora Ravenna Run Anna Piazza e il vice presidente Raffaele Alberoni hanno minuziosamente descritto i percorsi "artistici", due nel dettaglio, uno di 10km e uno da 6km e i numerosi servizi offerti ai partecipanti, ed è stata inoltre presentata la medaglia della manifestazione 2019.

L’Assessore Roberto Fagnani ha sottolineato la sinergia di intenti tra il suo assessorato e Cuore e Territorio nella “costruzione di diversi eventi a favore della cittadinanza, non ultima questa “maratona con l’arte” grazie alla organizzazione della Teodora Ravenna Run.

Gemellaggio tra sport e prevenzione cardiologica sottolineata dal primario della cardiologia Ravennate Dr. Andrea Rubboli che ha esordito ricordando agli astanti : “Da tempo è noto che una regolare attività fisica nel contesto di uno stile di vita corretto riduce in modo significativo la probabilità di andare incontro a eventi cardio-cerebrovascolari, sia in prevenzione primaria che secondaria. In aggiunta, è scientificamente provato che l’esercizio fisico è in grado di ridurre l’incidenza di diabete, osteoporosi, depressione e patologie neoplastiche, in particolare tumore della mammella e del colon. Nonostante queste forti evidenze, la sedentarietà rimane una dilagante abitudine nel mondo occidentale. Anche in Italia, dati dell’Istituto Superiore di Sanità e di registri di società scientifiche di settore confermano che la popolazione adulta ha una scarsa attitudine alla regolare attività fisica. È necessario dunque, come raccomanda sistematicamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità, stimolare la popolazione a “muoversi” perché il passaggio dalla sedentarietà ad una regolare attività fisica anche lieve ha un enorme impatto in termini di salute, con conseguente significativo risparmio di risorse economiche. Non serve essere atleti per fare attività fisica; per ottenere significativi benefici basta davvero poco esercizio".

Appuntamento dunque sabato 4 maggio dalle 14 fino alle 20 e domenica dalle 7.30 fino alle 9.25 per il ritiro della maglia tecnica, del pettorale e del pacco gara.

Per info sulla manifestazione Teodora Ravenna Run: https://www.teodoraravennarun.it/