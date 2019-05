La Young Musicians European Orchestra inaugura la stagione concertistica al Campus di Ravenna

Come e’ noto l’Orchestra e’ una start up composta da giovanissimi musicisti di tutto il mondo, spesso impegnati sia a Ravenna che all’Estero nelle produzioni musicali dirette dal Maestro Paolo Olmi. Recentemente l’Orchestra ha suonato al Quirinale,in Iran, in Cina, nei Concerti di Pasqua e alcuni mesi fa e’ stata protagonista dei concerti in Terra Santa e in quello per il Ponte Morandi a Genova. Al suo ricco programma annuale che comprende anche concerti da camera e interventi nelle scuole, l' Orchestra aggiunge ora il grande concerto programmato nella Chiesa di San Giovanni in Monte la sera dell'11 maggio prossimo alle 21 a chiusura del Festival della Scienza Medica organizzato dalla Alma Mater Studiorum e da Bologna Medicina in collaborazione con la Fondazione Luisa Fanti Melloni, la benefattrice appassionata di Arte e di Cultura che alla sua morte ha lasciato un cospicuo patrimonio alla Universita’ di Bologna.



La sera del 10 maggio alle 21 il Concerto sara' pero' eseguito in anteprima nella Chiesa di San Francesco a Ravenna e sara' dedicato in particolare modo agli studenti del Campus Universitario , invitati insieme a tutti i cittadini e gli amanti della Musica. "I ragazzi della orchestra sono particolarmente emozionati perche’ al Concerto di Bologna saranno presenti alcuni tra gli scienziati piu’ famosi del Mondo, tra i quali tre vincitori del Premio Nobel” ha dichiarato il Maestro Paolo Olmi" e si preparano con molto impegno ed entusiasmo.



Il programma della serata vedra’ protagonisti alcuni solisti “storici” della Orchestra: i violinisti Sherniyaz Mussakhan, Orest Smovzh, Matteo Cimatti e Martino Colombo impegnati nel Concerto in si minore per 4 violini e orchestra di Vivaldi e nel Concerto per 2 violini e orchestra di Bach. L'iniziativa, alla quale partecipa anche il Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna diretto da Alhambra Superchi,e' a ingresso gratuito e terminera’ con la monumentale” Ouverture Accademica” di Brahms, scritta quando il compositore amburghese ottenne la laurea Honoris Causa dalla Universita’ di Breslavia. Un invito particolarmente caloroso e’ stato rivolto dalla Presidente del Campus agli studenti delle scuole ravennati e alle loro famiglie, che in questo modo potranno avere un primo contatto con l’Universita’ e cominciare a orientarsi sul proseguimento dei loro. Anche le prove dei Concerti, previste a Ravenna per i pomeriggi del 9 e 10 maggio nella Chiesa di San Francesco, saranno aperte agli studenti e a chiunque lo vorra’