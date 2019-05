Pesticidi. Residui nei capelli di 2 italiani su 3: Emilia Romagna terza per uso in agricoltura

Lo studio ha analizzato la situazione di 6 pasi europei: Germania, Danimarca, Regno Unito (Galles), Italia, Francia e i campioni sono stati analizzati per cercare 30 tipologie di pesticidi differenti. “È risultato che la quantità maggiore di campioni con la più alta concentrazione di residui di antiparassitari (84,6% di 13 persone) è stata trovata in Galles (Regno Unito) e la più bassa in Germania (44% su un campione di 34 persone), mentre l’Italia è terza.”



“Tra le sostanze più presenti - continua l’esponente di Europa Verde - c’è il Fipronil (45% dei campioni) che è neurotossico, il cui uso è vietato in agricoltura dal 2017 e da non dimenticare lo scandalo alle uova contaminate da questo insetticida, ma è tuttora utilizzato come antiparassitario per animali domestici, segue Permetrina (25%) è neurotossica ed influisce sullo sviluppo, Propiconazolo (20,8%) e Clorpirifos Etile al 16,7% interferente endocrino.”



“In Italia – spiega Bonelli - si consumano 5,8 kg per ettaro di principio attivo mentre in Europa il dato, secondo l’agenzia europea per l’ambiente, è di 3,8 Kg per ettaro. Se analizziamo il dato regione per regione in Italia secondo i dati ISPRA vediamo che: il Veneto utilizza 10,9 kg per ettaro, la Provincia di Trento 10,5 kg, la Campania con 8,5 kg, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con valori rispettivamente 7,6 kg, sono queste regioni che hanno problemi di contaminazione delle acque superficiali e profonde. Valori minori si registrano in Valle d’Aosta, Molise e Sardegna, con rispettivamente 0,2, 0,8 e 0,9 chilogrammi per ettaro.”



“Liberare il nostro cibo dai veleni significa garantire sicurezza alimentare e favorire l’agricoltura biologica del nostro paese e la filiera corta e uno dei nostri obiettivi è superare la PAC in Europa per arrivare ad un’agricoltura libera da pesticidi e non controllate dalle grandi multinazionali”, conclude Bonelli.