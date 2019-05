Franco Saporetti del Lions Club “Ravenna Dante Alighieri” eletto 2° vice governatore del Distretto

Il Lions Club “Ravenna Dante Alighieri” annuncia che il proprio associato Franco Saporetti, in occasione del 23° Congresso Distrettuale Lions organizzato nella città di Ascoli Piceno, è stato eletto quale 2° Vice Governatore del Distretto 108A per l’anno 2019/20. "Il Lions Club Ravenna Dante Alighieri - affermano dal Distretto - costituito nell’anno 1994 vanta di avere dato per la seconda volta un proprio associato alla guida del Distretto dopo la nomina del socio Vincenzo Rivizzigno avvenuta nel corso dell’anno 1997/98."

"Al nostro Distretto - aggiungono - compreso nel MD-108-ITALY, competono quattro Regioni, quali Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e conta circa 3.500 soci che si impegnano in attività di volontariato con fini di solidarietà nelle varie iniziative rivolte nell’ambito del sociale dove non arrivavano gli aiuti delle istituzioni. Al neo eletto giungano i complimenti di tutti i soci del Club di appartenenza per voce della presidente in carica lion Katia Nanni".