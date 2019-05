A Marina di Ravenna il corso nazionale per "gli uomini rana" dei Vigili del Fuoco

"Tale fase, inserita in un percorso didattico più ampio (prima Roma e successivamente Napoli), porterà gli allievi ad acquisire le necessarie competenze e capacità professionali per affrontare interventi di soccorso tecnico urgente, di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito acquatico, di superficie e subacqueo; ottenuta la specializzazione, andranno poi ad integrare i nuclei sommozzatori dislocati in tutte le regioni Italiane - spiegano dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna -. Dal punto di vista didattico, le acque del porto ravennate offrono una ampia tipologia di scenari subacquei che molto si avvicinano alla realtà interventistica: possibilità di effettuare operazioni di taglio, di saldatura subacquea, affondamento di vetture e successivi recuperi ed operazioni con gli elicotteri e con sistemi di immersione alimentati e controllati dalla superficie".

"Se non fossero stati posti, a completa disposizione del Comando VVF di Ravenna, gli ultimi 900 metri della diga foranea con interdizione al pubblico da parte delle autorità portuali, il corso non si sarebbe potuto svolgere - sottolineano dal Comando -. In sostanza, tale sito si è rivelato l’ambiente ideale, ove poter istruire e formare i futuri “uomini rana”.

"Per sopperire alle esigenze tecnico logistiche che tale tipologia di corso comporta, è stato allestito alla radice della diga sud, un vero e proprio campo base VV.F., utilizzando le strutture campali della Colonna Mobile Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana e Friuli Venezia Giulia; sono presenti infatti: il tendone campale di 15x25 metri, destinato a sala mensa e aula formazione, containers vari (uffici, per il rimessaggio di attrezzature e materiali, bagni, compressori per la ricarica delle bombole d’aria) e tutta l'impiantistica elettrica ed idrica necessaria.

Il corso a Marina di Ravenna avrà una durata di nove settimane. Questa è l'ottava edizione ospitata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Formazione del Dipartimento VV.F. di Roma.