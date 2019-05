Aspettando il Giro d’Italia 2019. Gli appuntamenti di oggi 18 maggio

In attesa di martedì 21 maggio, quando la decima tappa del Giro d’Italia 2019 partirà alle 13.30 da piazza Del Popolo, prosegue il programma delle iniziative e delle performance sportive promosso per accogliere la manifestazione.

Gli eventi di sabato 18 maggio cominciano a palazzo Rasponi dalle Teste, alle 11, con la presentazione del volume “Fausto Coppi - La grandezza del mito”, corredato dalle splendide foto del reporter Walter Breveglieri, accompagnato dai testi di autorevoli giornalisti e scrittori. Saranno presenti il curatore Luciano Boccaccini, il campione Andrea Collinelli e Faustino Coppi.

A fine giornata sarà la volta di Goodbike, in piazza Kennedy, alle 21, (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel salone nobile di palazzo Rasponi), eco spettacolo-concerto dei Têtes de Bois, alimentato dalle biciclette degli spettatori, un viaggio tra immagini, canzoni, racconti e versi tra raggi, manubri, attese, curve amare e curve fiorite.

L’energia del palco sarà prodotta dal pubblico, che, se vuole, potrà raggiungere la piazza alle 20 con la propria bici, che sarà posizionata sui rulli. La bici non potrà essere rimossa durante lo spettacolo (della durata di un’ora e quindici minuti), ma sarà possibile darsi il cambio con un accompagnatore o altri del pubblico che vorranno intervenire durante la pedalata collettiva.

Il Palco a pedali è nato da una idea di Andrea Satta dei Têtes de Bois.

Una band, i Têtes de Bois, che si definisce assurda, composta da “un amico ingegnere Gino Sebastianelli, un vecchio artigiano Roberto Palazzi, un regista di cinema Agostino Ferrente, un folle imprenditore dello spettacolo Mauro Diazzi e la sua agenzia Just in Time”.

Un gruppo di “silenziosi amici carbonari” ha custodito il segreto in questi anni, lavorando, limando, migliorando, perfezionando il progetto tecnico e dando quindi vita al primo eco spettacolo al mondo sulla bicicletta alimentato dall’ energia prodotta pedalando a sostegno delle luci e dei suoni dell’intero evento.

Purtroppo a causa del maltempo è stata annullata la pedalata Capanni aperti – pedalare in Romagna, organizzata da FIAB Ravenna, in collaborazione con Trail Romagna.