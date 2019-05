Corti da Sogni. Dal Canada è arrivato Juan Riedinger attore della famosa serie di Netflix "Narcos"

La giornata di venerdì prende il via in mattinata quando lo Studio Croma svelerà i segreti della tecnica della stop motion. Alle 10,30 al cinema Mariani i professionisti dello Studio Croma incontreranno gli studenti del liceo scientifico Oriani che hanno seguito nel corso dell’anno un ciclo di lezioni sull’educazione alla visione cinematografica.

Al pomeriggio le proiezioni si sposteranno al teatro Rasi, dove dalle 18,30 fino a tarda serata sono è in programma un giro del mondo cinematografico. Il pomeriggio partirà con la proiezione del cortometraggio selezionato da Cinemaincentro e Fice: Prenditi cura di me di Mario Vitale in cui la protagonista è una ragazza di nome Alice. Chiusa in sè stessa, ha smesso di parlare e comunica con il mondo con serafiche frasi scritte su post-it colorati. Un giorno, in una piccola e fatiscente videoteca, incontra Marco, con cui condivide l’amore per il cinema degli anni ’80.

Altro corto italiano da non perdere è La notte di Cesare di Sergio Scavio, in cui si racconta la storia di Cesare, un uomo anziano e solitario. Una sera la sua vicina di casa gli chiede di badare a suo figlio Kadim per la notte. Nascerà una splendida amicizia in una commedia che ricorda il grande cinema italiano degli anni Sessanta.

Alle 20 è in programma il corto croato Cherries di Dubravka Turic che è stato selezionato in concorso al festival di Cannes e affronta con mirabile efficacia il tema dell’omofobia di cui sono vittime due giovani in un piccolo paese della Croazia.

A seguire una commedia irresistibile ambientata in Sicilia, dove una famiglia cerca di salvare un rapporto d’amore tra due giovani, attraverso un antico rito che passa attraverso una tazzina di caffè davvero particolare. Il titolo è Parru Pi Tia, del regista Giuseppe Carleo che si diverte a giocare con antiche credenze popolari e modernità.

Protagonista della serata sarà anche il regista di A snake marked Juan Riedinger, giunto a Ravenna dal Canada. Riedinger presenterà il suo lavoro e incontrerà il pubblico in sala. Il corto racconta di un condannato che riceve una visita a sorpresa che lo costringe ad affrontare il suo passato, confondendo le linee della sua realtà attuale. Prima di passare dietro la telecamera, Riedinger ha collezionato una brillante carriera di attore che lo ha portato a interpretare uno dei personaggi della fortunata serie Narcos prodotta da Netflix.

A chiudere la serata sarà un bellissimo cortometraggio di fantascienza: Orage par ciel clair del regista Yohan Faure. Dieci anni dopo la scoperta di un sistema planetario remoto in grado di sostenere le prime fasi di una civiltà, il genere umano attende, in diretta televisiva, i risultati di un referendum globale per rispondere alla domanda: “dovremmo incontrare questa civiltà?” Gli esiti del referendum sono al quanto incerti. Il corto riprende in maniera splendida la tradizione del genere della fantascienza associato alla denuncia sociale che tanto ha dato al cinema negli anni Settanta e Ottanta.



Venerdì 17 maggio

Ore 10 Incontri ravvicinati in Stop-motion (Cinema Mariani)

Laboratorio con lo studio di animazione Croma.

Dalle ore 18.30 (Teatro Rasi)

PRENDITI CURA DI ME di Mario Vitale – Italia (fuori concorso, corti FICE) NO GRAVITY di Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître-Blanchart, Ludovic Abraham – Francia LA NOTTE DI CESARE di Sergio Scavio – Italia SECOND HAND LOVERS (Oren Lavie) di Oren Lavie – Israele MOTHER OF di Gan de Lange – Israele

Ore 20: CHERRIES di Dubravka Turic – Croazia PARRU PI TIA (IN YOUR PLACE) di Giuseppe Carleo – Italia LATE AFTERNOON di Louise Bagnall – Irlanda

Ore 21: 838 (THIRSTY EYES) di Ioan Gavriel – Germania FAUVE di Jeremy Comte – Canada SOMETHING ABOUT ALEX di Reinout Hellenthal – Olanda LA GITA di Salvatore Allocca – Italia

Ore 22.15: THE SEA SWELLS di Amir Gholami – Iran A SNAKE MARKED di Juan Riedinger – Canada ORAGE PAR CIEL CLAIR di Yohan Faure – Francia

Il festival è organizzato dal circolo del cinema Sogni, in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla cultura, e dalla Uicc con il patrocinio e il contributo del ministero per i Beni e le attività culturali e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Ingresso a 5 euro che comprende tutte le cinque giornate di proiezione.

Si ringraziano per i preziosi contributi e la collaborazione Bel Power, Osteria del tempo perso, Trattoria La Rustica, gelateria Dolce Bio, Moog, Visioner, Confesercenti, CNA, ristorante Akamì, Magazzeno Art Gallery.

Per informazioni: www.cinesogni.it info@cinesogni.it +39 3338481010. Facebook: Circolo Sogni