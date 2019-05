CICLISMO / Doppietta del VO2 Team Pink a Romanengo: seconda la ravennate Sofia Collinelli

LA DOMENICA DELLE “PANTERINE” - Oggi il week end del VO2 Team Pink si conclude con altri due appuntamenti, affrontati con la rosa al completo (24 atlete). Per le Donne Esordienti e le Donne Allieve è prevista la partecipazione al 19esimo Memorial Alberto Coffani, gara a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Alle 9 ha preso il via la corsa per Donne Esordienti, con un circuito paesano di 3 chilometri da ripetere 9 volte per un totale di 27 chilometri. Sedici, invece, sono le tornate per le Allieve (48 chilometri), che partono a seguire. Dal canto loro, invece, le Junior saranno di scena nelle Marche a Osimo Stazione (Ancona) nel ventottesimo Trofeo Anspi-ventitreesima Giornata Rosa, con partenza alle 9 e 76 chilometri e 200 metri da percorrere.

Risultati cronometro Romanengo:

Donne Juniores: 1° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) in 18 minuti 17 secondi 867, media 41,31 chilometri orari, 2° Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) a 15 secondi 997, 3° Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team) a 23 secondi 213, 4° Letizia Brufani (Ciclismo Insieme) a 24 secondi 506, 5° Camilla Alessio (Ciclismo Insieme) a 40 secondi 40, 6° Matilde Bertolini (Scv Bike Cadorago) a 24 secondi 806, 7° Elisa Tonelli (Breganze Wilier Team) a 25 secondi 922, 8° Giorgia Catarzi (Ciclismo Insieme) a 26 secondi 480, 9° Giulia Affaticati (VO2 Team Pink) a 29 secondi 396, 10° Sonia Rossetti (Scv Bike Cadorago) a 43 secondi 746.

Donne Allieve: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) in 18 minuti 49 secondi, media 40,17 chilometri orari, 2° Emma Redaelli (Valcar Cylance) a 30 secondi 950, 3° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) a 36 secondi 189, 4° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink) a 39 secondi 230, 5° Carlotta Cipressi (Re Artù General System) a 42 secondi 200, 6° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance) a 47 secondi 472, 7° Alessia Manenti (Cicli Fiorin) a 51 secondi 241, 8° Elisa Fedeli (Team Di Federico White) a 1 minuto 4 secondi 961, 9° Beatrice Trento (Breganze Wilier Team) a 1 minuto 12 secondi 651, 10° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a 1 minuto 16 secondi 548.