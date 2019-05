Elezioni europee. Con i candidati del M5s al porto di Ravenna, tra “hub” portuale e cimitero navi

Alle ore 19.20, partenza per un’escursione lungo il Candiano a bordo della motonave Stella Polare.

"Sarà l’occasione per scoprire il nostro porto industriale, con i suoi pregi e le sue contraddizioni, da una prospettiva insolita e molto suggestiva. Potremo vedere i principali stabilimenti industriali, le “archeologie industriali” della Darsena di città, la Fabbrica Vecchia – bellissimo edificio settecentesco lasciato andare in rovina – e l’ormai tristemente celebre “cimitero delle navi” nella Pialassa dei Piomboni, con il relitto semiaffondato della Berkan B.

Situazioni, queste ultime, che appaiono incompatibili con la tutela del nostro patrimonio, la salubrità delle acque, le normative europee di riciclaggio delle navi ed il rispetto delle Direttive europee relative agli habitat e alla fauna protetta del Parco del Delta del Po di cui la Pialassa è parte" - spiegano dal Meetup A riveder le stelle Ravenna.



Durante l’escursione, i candidati Franchini, Guatteri e Fochi presenteranno il programma elettorale ed i progetti del Movimento 5 Stelle per l’Europa, e saranno a disposizione dei cittadini.



Aperitivo a bordo e rientro in Darsena alle 21.00 circa. Dalle 21 alle 21.45 circa, i candidati saranno ancora a disposizione dei cittadini sulla motonave ormeggiata presso la testata del Candiano.

Possibilità di cena presso il ristorante pizzeria Alchimia Bio in via Magazzini Anteriori 31. Per info 3349470326



Carla Franchini. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1994, con una tesi di laurea in Scienza della Finanze. Ha conseguito sia la Specializzazione biennale in Diritto Amministrativo presso la SPISA dell’Università di Bologna, sia il Master post laurea di secondo livello in Diritto Tributario “A. Berliri”.

Nel 1997 si è abilitata all’esercizio della Professione Forense presso la Corte d’Appello di Bologna.

Dal 1996 al 2012 è stata funzionario del Comune di Rimini. Attualmente è Capo Area (Servizi Generali) di un comune del riminese con funzioni dirigenziali e Vice Segretario Comunale. E’ responsabile della Transizione al digitale. Ha pubblicato 4 libri di diritto amministrativo, in materia di procedimenti amministrativi, sanzionatori.

E’ esperta in tema di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, privacy, trasparenza e anticorruzione. L’ultima pubblicazione è sulla riorganizzazione (riconversione) digitale della Pubblica Amministrazione.

Da molti anni si occupa di formazione collaborando con numerose società ed enti di formazione a livello nazionale e con le importanti pubbliche amministrazioni. E’ stata Consigliere Comunale a Rimini per il M5S per l’intero mandato (2011-2016), ricoprendo il ruolo di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia e Componente della Commissione Bilancio.

Alessandra Guatteri. Laureata in Economia Aziendale alla Bocconi, con formazione post laurea in corporate governance. Ha lavorato in Ilva, è stata project manager di progetti europei per lo sviluppo dell’imprenditorialità, responsabile della gestione risorse umane, dell’organizzazione e dei sistemi informativi di una grande azienda di formazione e consulenza, e general manager di un’azienda del settore oleodinamco, che ha contribuito a fondare e sviluppare. Attualmente è amministratrice di una piccola azienda e si occupa di sostenibilità economica, sociale e ambientale. E’ capogruppo uscente del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Reggio Emilia e Presidente della Commissione consiliare permanente Bilancio, Partecipate, Organizzazione e Amministrazione. Nei 5 anni di consiliatura ha garantito il 100% delle presenze.



Claudio Fochi. Laureato in Lingue e Civiltà straniere all’Università di Bologna, docente, guida e accompagnatore turistico. Ha organizzato e partecipato, in diversi paesi europei, a progetti e scambi fra docenti e studenti tra i quali “Trasparenza delle Certificazioni” e come formatore sul tema “L'Europa dell'Istruzione”. Da molti anni si occupa di Turismo (incoming e outgoing). E’ consigliere comunale uscente del M5S a Ferrara.