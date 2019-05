Il ravennate Stefano Cavina vince il Premio letterario "Vega" con "Apollo, la sfida alla Luna"

Il libro, disponibile nella sua terza edizione, ha affascinato la giuria presieduta dal giornalista Rai Vittorio Argento, dopo essere giunto in finale con altri quattro prestigiosi testi: La fabbrica del volo di Fabio Caffarena e Carlo Stiaccini (Ed. Fusta), La rivoluzione verticale di Fortunato Minniti (Ed. Donzelli), È tutta colpa del pilota di Fabio De Donno (Ed. Hoepli), Professione astronauta di Franco Malerba e Antonio Lo Campo (Ed. Sagep).

Nella sala del caffè di Montecatini Terme e contestualmente alla presentazione del premio Cerruglio dedicato alla sicurezza e ai conflitti internazionali, il pubblico ha apprezzato l’autore Cavina in grado di affascinare con le sue conoscenze acquisite in una vita dedicata allo studio della storia e della scienza aerospaziale, famoso il suo libro “Pianeta Marte”, (Aiep Editore) in cui anticipa numerose scoperte recentemente comprovate dalle sonde che approdano sul pianeta rosso" spiegano da Aiep Editore Srl.



“Apollo, la sfida alla Luna”, uscirà nella sua quarta edizione con alcuni aggiornamenti ed un apparato fotografico completamente a colori, in occasione del 50° anniversario dello sbarco sul nostro satellite. Presto in uscita la quarta edizione tutta a colori e con nuovi capitoli sul futuro della esplorazione spaziale.