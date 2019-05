Alvaro Ancisi (LpRa) propone un Expo di Romagna per il 2021 in Darsena, come nel 1904

Alvaro Ancisi (LpRa) ha presentato un Ordine del giorno in Consiglio comunale a Ravenna per "un Expo Romagnolo 2021 in Darsena che si affiancherebbe al centenario dantesco" e commenta: "Qualcosa si muove a Ravenna negli statici rapporti tra le imprese e il potere politico. So per certo, pur se ancora avvolto nel riserbo, che due delle maggiori associazioni imprenditoriali di Ravenna hanno presentato e caldeggiato al sindaco due interessanti proposte, che, avendo come unica parola magica il 2021, puntano al risveglio da altrettante sonnolenze."

Ravenna ha una disoccupazione giovanile doppia rispetto alla media regionale - dice Ancisi - e per sollevare le nuove generazioni da questo abisso, si può "organizzare a Ravenna un Expo Regionale Romagnolo, così come avvenne nel 1904. Si farebbe in Darsena di Città nell’anno stesso del centenario dantesco, a cui, onde moltiplicare le reciproche attrattive, intende collegarsi. Tutto ciò per “esporre” al mondo le virtù della migliore imprenditoria romagnola nei campi economico/manifatturiero, culturale, artistico/creativo, musicale, dell’innovazione e della ricerca, puntando forte sulle eccellenze agricolo-alimentari e dell’offshore, manifestando le grandi opportunità offerte negli ambiti portuale e crocieristico. Significa fare in modo che il faro dantesco non si spenga il 31 dicembre 2021, ma proietti la sua luce sul 2022, sul 2023, sul 2024, e via dicendo."

La seconda proposta si preoccupa degli aspetti e delle attività promozionali, "che, essendo prettamente manageriali, richiedono di affidarne il coordinamento, pur sotto gli indirizzi del governo istituzionale, ad una figura di livello internazionale dalle elevate e sperimentate capacità aziendali, da inquadrare, per prolungare appunto nel tempo i benefici del centenario, in una Fondazione. Ne sanno qualcosa Matera, Torino, Milano e Cortina, che hanno sfruttato al meglio le rispettive circostanze di richiamo planetario. Dovrebbe avercelo insegnato il flop micidiale di Ravenna nella competizione per la Capitale Europea della Cultura 2019. La parallela progettazione dell’Expo Romagnola bene si connette con questa impostazione. L’iniziativa su cui si sta lavorando al riguardo è l’organizzazione di un convegno che abbia come relatori d’eccezione e di forte appeal mediale Giuseppe Sala (Milano 2015 Expo), Paolo Verri (Matera 2019 Capitale europea della Cultura) e Lorenzo Benetton (Cortina 2021 campionati mondiali di sci)."

Ancisi parla di nostra “olimpiade culturale 2021" e aggiunge: "Sarebbe una scossa notevole per sollevare una forte presa di coscienza dell’amministrazione pubblica locale, finora apparentemente distratta, sulla sfida che le incombe dietro l’angolo." Dopo aver citato l'immancabile Angela (ma Ancisi confonde il padre con il figlio, ndr) il leader di Lista per Ravenna chiede al Sindaco di "corrispondere alle proposte di cui sopra, investendone la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio e l’Autorità Portuale, nonché coinvolgendo estesamente le rappresentanze delle realtà produttive interessate."