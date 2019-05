CIA-Conad continua a crescere a Ravenna. 46 negozi e 1300 occupati

Nel 2018 Commercianti Indipendenti Associati - Conad ha rafforza­to la propria presenza nel mercato, in controtendenza rispetto al trend negativo della distribuzione organizzata: +2,68% la crescita a rete omogenea sui 12 mesi, +3,53% a rete corrente (cioè includendo le nuove aperture). A Ravenna CIA-Conad è presente con 46 punti vendita (17 Conad, 4 Superstore, 24 City e 1 Spe­sa Facile) su un totale di 134 in Romagna. Gli occupati nella provincia sono più di 1.300, di cui circa 120 soci persone fisiche.



Il piano di sviluppo 2019-2021 prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti per nuove aperture e ristrutturazioni totali e parziali dei punti vendita. Nel 2019 verranno aperti, tra gli altri, il nuovo superstore di Pinarella di Cervia, con taglio del nastro giovedì 30 maggio, e il Conad City di Solarolo.

Il 2019 per CIA-Conad è l’anno del sessantesimo anniversario. Tra le iniziative in programma “Il cliente ci sta a cuore”, progetto grazie a cui verranno installati 25 defibrillatori nei negozi della provincia di Ravenna (139 in tutta Italia). «La nostra attenzione alle comunità in cui lavoriamo è uno degli elementi che ci consente di fare scelte che ottengono risultati in controtendenza, frutto di obiettivi e valori che ci guidano ormai da sessant’anni», commenta l’amministratore delegato Luca Panzavolta.

I dati saranno presentati oggi all'assemblea di bilancio.

In totale sono 220 i negozi della rete in Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 hanno battuto oltre 76 milioni di scontrini e prodotto vendite alle casse per circa 1,58 miliardi di euro, che crescono a 1,65 se si considerano anche i “concept” (bar/ristoranti, petstore e distributori di carburante). Nel complesso lavorano, tra negozi e cooperativa, oltre 7.200 persone, in larga prevalenza donne (62%), con una crescita di quasi 400 posti di lavoro rispetto all’anno precedente.

L’età media dei soci si conferma poco sopra i 40 anni, mentre quella dei dipendenti è di 39 anni. Gli addetti under 30 sono oltre il 20% del totale. Il patrimonio netto della cooperativa cresce oltre i 694 milioni di euro, mentre il valore aggiunto generato (inclusi 9 milioni di imposte e tasse e 18,7 milioni di remunerazione del personale) è stato di oltre 92 milioni di euro. Nello stesso periodo le vendite all’ingrosso ai soci sono state pari a 1 miliardo e 120 milioni di euro.

Nel 2018 Commercianti Indipendenti Associati e i soci Conad hanno confermato l’im­pegno a sostegno di scuola, sport, solidarietà, con liberalità e sponsorizzazioni per un valore complessivo di oltre 1,8 mi­lioni, ai quali si aggiungono i circa 2,2 milioni di merce vicina a scadenza recuperata sulla rete e destinata alle onlus per fini solidaristici. Tantissimi i progetti in campo, con partner importanti per la prevenzione come San Patrignano, l’Istituto Oncologico Ro­magnolo, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e Maratona Alzheimer.

Nel 2018 è cresciuto ulteriormente il numero di Carta Insieme più Conad Card utilizzate dai clienti, ora a quota 138.562 nel territorio CIA (+4,24%) per un totale di quasi 386 milioni di euro di spese. Molto diffusa anche la Prepagata Conad, che ha venduto 80mila pezzi (+48,05%). Ai cardisti è riservata l’iniziativa “Sanità più veloce”, che ha registrato oltre 2.500 prestazioni erogate dalle 16 strutture convenzionate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Ri­mini e Pesaro-Urbino.

Il prodotto a marchio Conad ha continuato la sua crescita, incide per il 38,4% negli acquisti da parte dei clienti, a fronte di un 29,2% del dato medio Conad.

L’assemblea dei soci si svolgerà quest'oggi, giovedì 23 maggio, alle 15 alla Fiera di Cesena con il saluto del Sindaco Paolo Lucchi. Interverranno il presidente di CIA-Conad Maurizio Pelliconi, l’AD Luca Panzavolta, l’AD di Conad nazionale Francesco Pugliese e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.