Polis Festival. "Lo stupro di Lucrezia" tratto da William Shakespeare sul palco del Teatro Rasi

Lo stupro di Lucrezia, tratto dal celebre poemetto di Shakespeare, porta in scena un raptus di violenza incontrollabile raccontato per la prima volta, in modo sconvolgente, dalla parte di lei, che tanto fa riflettere sulle violenze sul corpo femminile nel nostro contemporaneo.

Anno 1593. Londra è devastata dalla peste e i teatri sono chiusi. William Shakespeare compone il poemetto erotico-mitologico Venere e Adone, che diventerà un grandissimo best seller. L’anno successivo, William riprende un episodio dell’antica storia romana: lo stupro di Lucrezia da parte di Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo re di Roma. In Shakespeare la voce di Lucrezia si dilata e diviene uno dei più alti esempi di meditazione sulle conseguenze dello stupro visto dalla parte di una donna, attraverso un’ingegnosa serie di lamentazioni, introspezioni, allegorie, invettive. Ma a impressionare ulteriormente il lettore/ascoltatore è lo sguardo nella psiche del carnefice, la lucida radiografia dei suoi impulsi tortuosamente contradditori.

Questa versione in concerto del poemetto Lo stupro di Lucrezia di Shakespeare è la versione live dell’opera commissionata da Rai Radio3 e andata in onda nel 2012. Valter Malosti – dalla stagione 2018-19 direttore artistico di Tpe – Teatro Piemonte Europa - ne ha curato regia, traduzione, adattamento teatrale e ricerca musicale. Il progetto sonoro è di G.U.P. Alcaro.



Prima dello spettacolo Marzia Bondoli Nielsen dà vita ad un atto performativo-partecipativo dal titolo MEETING YOUR EYES, in cui la fotografa ravennate invita gli spettatori a prendere il tempo di incontrarsi e conoscersi attraverso lo sguardo (Meeting your Eyes sono previste 3 sessioni: 20.15 – 20.30 – 20.45 - data la disponibilità limitata di posti si consiglia la prenotazione: tel. 335.7527507- marziab@gmail.com).



POLIS Teatro Festival è prima di tutto condivisione, attraverso spettacoli, incontri di approfondimento e momenti partecipativi, che favoriscono il confronto fra generi e generazioni, fra il teatro d’arte popolare e quello di ricerca, all’insegna della contaminazione non soltanto dei linguaggi, ma anche dei pubblici, per superare insieme inutili distinzioni e riavvicinare quest’arte viva alla collettività.

Anche nel 2019 POLIS attuerà una politica di prezzi popolari per tutti gli spettacoli in programma al festival, attivando inoltre una promozione speciale per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di Ascanio Celestini al Teatro Alighieri (PROMOZIONE LAIKA).



