Festival dei burattini. Quinta giornata di spettacoli per Arrivano Dal Mare!

• Si parte alle ore 9.30 nella meravigliosa Sala Muratori alla Biblioteca Classense con l’incontro Nazionale degli operatori Unima alla presenza di Idoya Otegui Segretaria Generale dell'UNIMA mondiale e Direttrice del C.I.T. Museo del Teatro di Figura di Tolosa

• Alle 10.30 ci si sposta al Museo la Casa delle Marionette e il grande Albert Bagno incanterà il pubblico con il suo racconto “La Leggenda di San Martino” . Bagno Si autodefinisce “burattinaio militante”, ma per lui varrebbe anche la definizione di burattinaio ricercatore, ogni suo lavoro è una vera e propria opera d’arte, piena di cuore e poesia.

• Alle 11.30 ci si sposta in un luogo molto amato dai ravennati La Rocca Brancaleone per alcuni spettacoli adatti a tutta la famiglia dal Teatro Giochetto con “Arlecchino va alla guerra” Si tratta di uno spettacolo di burattini liberamente tratto dal dialogo di Angelo Beolco “Parlamento de Ruzante che iera vegnu’ da campo” ovvero Discorso del reduce Ruzante dal campo militare, il racconto di un contadino che, malaticcio e pieno di pidocchi, ritorna dal conflitto bellico. A ruota ecco i Burattini Baccanelli con “Gioppino e la medicina Infernale” Come richiede la tradizione stessa, Baccanelli oltre ad essere autore, animatore e interprete di tutte le storie in repertorio, scolpisce personalmente tutti i suoi burattini nel legno di cirmolo e dipinge gli scenari una vera e propria opera di artigianalità. Ultimo spettacolo della mattinata è con la Giovane Artista Toscana Serena Cercignano che presenta il suo “La Mosca Parapiglia” spettacolo per attore e pupazzi

• Nel pomeriggio alcune chicche imperdibili alle Artificerie Almagià alle 15,00 Compagnia Francese Mains Fortes con lo spettacolo “Haut Bass” uno spettacolo surrealista di ombre e marionette. Alle 16,00 Politheater con “Terra chiama Tommy” Dalle profondità dello spazio una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che farà ridere e commuovere; dalla visionaria colonna sonora, con brani di Elton John e David Bowie, che rende lo spettacolo molto gradevole a tutto il pubblico e Alle ore 17,00 i Burattini Aldrighi con “Meneghino stregone birichino”. Assolutamente da non perdere è l’anteprima dello spettacolo della compagnia All’Incirco di e con Gianluca Palma che alle ore 18,00 presenta un lavoro molto speciale dal titolo “Pu-pazzi d’Amore” Storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi.

• La giornata finisce in bellezza alle ore 21 sempre alle Artificerie Almagià con uno spettacolo di Teatro di figura contemporaneo Teatro delle Briciole - Gianni e il Gigante - Terzo capitolo della trilogia Storie sulle spalle, di cui riprende il meccanismo dell’abito “magico” che contiene tutti gli elementi dello spettacolo, Gianni e il gigante racconta un altro archetipo della paura, l’orco che mangia i bambini.

• La Mostra a Palazzo Rasponi delle Teste dal titolo : La dote di Famiglia: marionette, burattini e pupi dal Piemonte alla Sicilia Sarà aperta tutti i giorni della durata del festival feriali dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 11 alle 18. Info e prenotazioni visite guidate : 392/6664211

Il Festiva Arrivano dal Mare! È organizzato dal Teatro del Drago con il sostegno del Comune di Ravenna, la Regione Emilia Romagna, APT e MIBAC , e con il patrocinio della Provincia di Ravenna e dell’Istituto per i Beni e le Attività Culturali della Regione Emilia Romagna, e grazie alla collaborazione con l’Autoritá Portuale di Ravenna, la Cooperativa Portuali, imprenditori locali e enti culturali, come Ravenna Teatro, Rete di Associazione Almagiá, MAG, Naviga in Darsena,, Alchimia, Darsena Pop Up, Rocca Brancaleone

Tutto il programma su www.arrivanodalmare.it

Info : 329.6664211 e festival@teatrodeldrago.it

facebook: Festival internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!- Instagram: Festivalarrivanodalmare