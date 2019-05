Il comandante interregionale carabinieri Enzo Bernardini in visita al comando provinciale di Ravenna

Il comandante interregionale, nel corso dell’incontro, ha ringraziato il personale "per l’impegno profuso nello svolgimento della quotidiana attività a favore delle comunità, esortandolo a proseguire con entusiasmo, nonché a voler bene all’istituzione d’appartenenza, in ragione dell’importanza degli obiettivi da raggiungere, riconducibili a finalità già perseguite da coloro che hanno da tempo cessato dal servizio e continuano ora a mantenere il legame con l’arma nella quale hanno per anni servito orgogliosamente".