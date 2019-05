Operazione Adriatic Coast. Controlli sul litorale emiliano-romagnolo: 143 i kg di pesce sequestrati

Si è conclusa dopo tre giorni di attività l’operazione “Adriatic Coast” coordinata dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Ravenna nell’ambito dell’intera filiera ittica. Nel corso dell’operazione i militari della Guardia Costiera di Ravenna e di tutti gli altri comandi del litorale emiliano-romagnolo hanno svolto un intenso sistema di controlli e verifiche svolte con pattuglie operanti sia in mare che via terra, sia in fase di esercizio dell’attività di pesca che in quella di commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio del prodotto pescato nei punti vendita.