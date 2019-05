Una storia a lieto fine. La cagnolina Lenticchia torna dalla famiglia dopo tre anni dalla scomparsa

“Era il 2016 – raccontano dal Rifugio del Cane - e Lenticchia scompare improvvisamente da Faenza, dove viveva, per poi essere ritrovata ieri, ben tre anni dopo, in zona Fossolo. Attraverso il microchip si è potuti risalire alla sua famiglia che, incredula ma felicissima, l'ha riportata a casa dopo anni di ricerche. Al momento della scomparsa la famiglia si era attivata immediatamente con volantini, con il passa parola e presentando denuncia ai Carabinieri, nel dubbio che fosse stata rubata. Quando è scomparsa aveva 1 anno ora ne ha 4: nel momento del ritrovamento era sporca, ma non affamata”.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

“Se trovate un cane – spiegano dal Rifugio del Cane - dovete rivolgervi alla Polizia Municipale (0546691400) che attiverà il recupero e la consegna al canile dove verrà effettuata la lettura del microchip. Munite il vostro cane di un collare con medaglietta recante un numero telefonico: in caso di smarrimento renderà tutto più semplice".