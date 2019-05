Artista di strada aggredisce famiglia, la Municipale lo ferma: "Dovrà rispondere di reati vari"

Come informa la Polizia Locale di Ravenna, è stato fermato l’artista di strada che oggi, nella tarda mattinata, ha aggredito verbalmente e fisicamente il papà di un bimbo che aveva toccato, pare, la chitarra del ‘menestrello’, solito suonare in via Diaz in centro città. Nel corso del pomeriggio, gli agenti della polizia locale del Comune di Ravenna hanno rintracciato presso la propria abitazione e fermato l’artista di strada responsabile dell'episodio violento. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sono in corso ulteriori indagini e accertamenti, volti all’adozione dei più opportuni provvedimenti.