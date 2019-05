Il menestrello si arrabbia e inveisce contro la famiglia e strattona il padre di un bambino

Uno spiacevole episodio ha visto protagonista nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 maggio, il cosiddetto menestrello di via Diaz, al secolo Werther Bartoletti, 48 anni, disoccupato, che per vivere suona la chitarra in giro per Ravenna. Bartoletti oggi è stato immortalato in un video mentre imprecava e inveiva contro una famiglia, il cui bimbo si sarebbe reso colpevole, forse, di avere toccato la sua chitarra, mentre lui si trovava nella sua ormai solita postazione in Via Diaz a pochi metri dalla Liberia Feltrinelli.

Bartoletti nel frangente ha letteralmente perso la calma e - fra lo stupore dei passanti - si è scagliato a male parole contro la famiglia - padre, madre e due bimbi piccoli - e ha per un attimo anche strattonato il padre del bimbo. Poi ha continuato a inveire con un volgare turpiloquio verso qualcuno che ha filmato tutta la scena e che poi l'ha postata su Facebook.

Nel video, a parte le volgarità, si sente Bartoletti urlare che era in possesso del permesso per stare lì e suonare: "Sono regolarmente autorizzato". Come si sa il menestrello è stato al centro di molte polemiche proprio sulla questione dei permessi (e delle relative multe) per poter suonare in strada e per l'uso dell'amplificatore. Un anno fa, era riuscito a raccogliere le 350 firme necessarie per chiedere di modificare il regolamento comunale sugli spettacoli di strada, sostenuto nell'occasione dall'avvocato Andrea Maestri.

Su Facebook Bartoletti racconta così la sua versione dell'episodio: "Oggi è successo un fatto increscioso... erano circa le 12.10 ero in via Diaz Regolarmente Autorizzato, e mentre stavo chiudendo noto un bimbo con maglietta rossa correre nella chitarra, prendo il bimbo al volo, lo riconsegno ai genitori, dopo di che a parole vengo spronato... spiego che i bambini vanno seguiti, ripeto ai genitori di insegnargli l'educazione. Mi offendono dicendo la chitarra tienitela a casa. Qui mi incazzo alzo la voce e gli do una pacca sulla spalla, invitandolo a proseguire il suo giro. Per quanto mi riguarda, i bambini vanno seguiti e non lasciati liberi di toccare tutto. Saranno denunciati TUTTI!!!! NIENTE SCONTI A NESSUNO!!!!!"

Resta da vedere se saranno sanzionati gli altri o se sarà sanzionato proprio lo stesso Bartoletti per il suo scomposto comportamento.

L'episodio fa registrare fra l'altro un primo commento autorevole da parte del vice Sindaco Eugenio Fusignani: "Episodi come quello avvenuto in via Diaz non possono essere tollerati né fatti passare in cavalleria. Ravenna è una città civile ed ospitale perchè civili ed ospitali sono la sua cultura e i suoi cittadini. Per questo le istituzioni hanno il dovere di intervenire, mettendo in essere tutte le azioni regolamentari per evitare il ripetersi di episodi che non appartengono alla cultura della città e a quella dei ravennati."