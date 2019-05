Vigili del Fuoco. Cambio al vertice del comando provinciale: arriva l'ing. Ermanno Andriotto

Ermanno Andriotto ha 58 anni, è laureato in ingegneria ed è stato componente di commissioni di visite ispettive per il corpo dei Vigili del Fuoco, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e Ferrara, ha fatto parte di gruppi di lavoro per la difesa civile da attacchi terroristici di tipo biologico e di problematiche di sicurezza antincendio di siti archeologici. Inoltre ha ricoperto il ruolo di coordinatore delle sezioni operative per i terremoti in Umbria, Marche e Abruzzo.