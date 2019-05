Ravenna Incoming alla Borsa delle 100 città d'arte

Nella sua storia ultra ventennale la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia ha realizzato numeri importanti ad esempio quasi 2.200 i Tour Operator che hanno partecipato alle varie edizioni della Borsa, provenienti da ogni parte del mondo, oltre a circa 8.800 seller provenienti da tutte le regioni d’Italia. Sono stati quasi 400 i seller da Emilia Romagna e tutta Italia che hanno incontrato gli oltre 60 TO nel corso del Workshop di oggi.



La Borsa è anche stata occasione per gli operatori di toccare con mano l’offerta di vacanza dell’Emilia Romagna grazie anche agli educational tour previsti tra il 30 maggio e i primi giorni di giugno e dedicati alle Destinazioni Turistiche Regionali (Emilia, Bologna con Modena, e Romagna). Al workshop Ravenna Incoming ha incontrato 20 operatori - soprattutto da Italia, Canada, Austria, Spagna, Scandinavia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Cina, Giappone. Molto interesse hanno suscitato, naturalmente, gli splendidi mosaici della Città di Ravenna (che alcuni Tour Operator visiteranno negli educational organizzati per l’evento), l'enogastronomia romagnola e le sedi congressuali.