Uomini, bestie e epidemie virtuali nelle ballate medievali di Vinicio Capossela a ScrittuRa Festival

Un “viaggio” ricco e stimolante, che ha tenuto inchiodati i presenti per circa un’ora e mezza. Un viaggio iniziato con la Ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde e terminato con una citazione del poeta Rainer Maria Rilke.

E visto che si parlava di musica e letteratura non potevano mancare gli intermezzi musicali con Capossela al piano, che ha eseguito tre brani dal suo ultimo album, “Ballate per uomini e bestie”.



“Son qua per una ragione ben precisa che ha a che fare con il mondo scrittura”, esordisce Alberto Rollo, saggista, critico letterario e scrittore, che ha avuto modo di accompagnare il cantautore nelle sue escursioni nel mondo della letteratura. “Vinicio Capossela – aggiunge - ha firmato un nuovo album, dove si parla del nostro tempo, di un tempo del passato, anzi di un particolare passato, e di tante avventure che coinvolgono uomini e bestie. Bestie allegoriche, bestie simboliche e anche bestie riconoscibili, dentro di noi, fuori di noi. Insieme a questo si parla di uomini e di uno stato interiore ed esterno che ha a che fare con l’incertezza dei nostri tempi".

Non è un caso - ricorda Rollo – che in ogni momento di profondo dissesto e crisi si sia incrociato “un certo medioevo, non necessariamente oscuro. Tempi di passaggio, tempi di pestilenze come si racconta in questo album. Noi questa sera siamo qua per parlare del rapporto con la parola scritta, con la rivisitazione che Vinicio fa dei versi di grandissimi poeti e scrittori. Questi sono i bellissimi miracoli di un vero artista, di un vero poeta che assume l’invito implicito che c’è nella bellezza di una poesia e la fa diventare un’altra forma di poesia. E questo accade sovente in questi testi".

"Come ci sei arrivato – chiede Rollo al cantautore - dentro a questo mondo che hai evocato così bene, così nettamente e anche così profeticamente?". La parola passa quindi a Vinicio Capossela: “Grazie Alberto, ascoltarti è sempre un’emozione. La scrittura è una bestia multiforme, come quelle medioevali, un po’ come la balena che si capisce che era una balena dalla coda solo dopo che è passata. Allora ci vuole gente come Alberto Rollo che ti fa capire che quella è una balena".

"Io ho incominciato ad occuparmi di queste ballate - continua Capossela - proprio per amore di questa forma poetica, con la testa ai trovatori e a tutto un mondo precedente al mondo che Wilde nel De profundis definisce il triste rinascimento classico. Quando si parla del medioevo, si parte da questa vaga idea di oscurità, ma il medioevo è il territorio della passionalità, il territorio dove nasce il romanticismo come possibilità di fare convivere delle cose reali e immaginate, dove non c’è separazione fra reale è vero, come succede nei bestiari medioevali".

"Il reale – prosegue Capossela - non coincide quasi mai con il vero. Il vero è qualcosa che ha più a che fare con la verità dell’immaginazione. Noi oggi siamo sottoposti ad una ferrea dittatura dell’attualità e quindi del presunto reale e credo che, in questo senso, ci possa essere una corrispondenza con il medioevo: nell’epoca della massima possibilità di conoscenza si verifica anche la massima possibilità di disinformazione, di informazione distorta, si diffondono credenze, si arriva ad innamorarsi di qualcuno che non esiste".

"Quello che – sottolinea il cantautore – nel medioevo era una verità affidata a Dio, alla metafisica, oggi è affidata alla cosiddetta realtà virtuale. C’è una mutazione in corso, che è in una fase assolutamente primitiva. Io credo veramente che ci sia una fase, come nei primi anni del west, dove vale un po’ tutto, nel senso che non c’è nè codice di comportamento, né galateo, né normative. La rete è il luogo più pubblico di tutti. Se una cosa viene filmata ha la possibilità di diventare virale, una caratteristica quasi epidemiologica che mi ha spinto a citare la pestilenza, perché se ci pensate bene le pestilenze preludono ad un cambiamento epocale, arrivano proprio quando c’è tutto un mondo che sta cambiando: la prima cosa che succede è che non si crede alla pestilenza, quelli che sono deputati, i medici la negano”.



Capossela racconta di come è nato l’album che ha visto la luce dopo sette anni di lavoro. “Mi sono ritirato ogni inizio d’anno in un paesino semi abbandonato dell’Irpinia e il mio rifugio sono stati la poesia, lo studio, anche un mondo che musicalmente non ho mai frequentato prima, il mondo delle ballate, degli strumenti antichi. Ad un certo punto mi sono chiesto, perché sto qua? Forse perché c’è la peste. Pensavo in questo modo di fuggire la pestilenza, in realtà ne stavo pian piano parlando. Quindi questo disco contiene una serie di allegorie che vengono da epoche diverse, per finire a parlare della più stringente attualità".

"Io sono sempre stato, almeno credevo, un cantante pre-biografico - è sempre Capossela che parla -, poi ho iniziato a scrivere canzoni d’amore e finiva male anche la storia d’amore: finiva che la ragazza se ne andava.

Allora quando mi sono interessato a biografie un po’ più generali, dell’epoca, ho iniziato a fare pezzi medievali e mi sono trovato improvvisamente con uno che si presenta, dopo le elezioni, con un rosario in mano...io devo stare molto attento. Questo è da dove sono partito”.





Ed ancora: “C’è una ballata molto importante di Oscar Wilde che è la Ballata del carcere di Reading. La cosa più straordinaria della ballata è che avviene dopo la più rovinosa delle cadute, dopo un processo in cui Oscar Wilde finisce nell’ignominia perdendo ogni cosa. Wilde invece di abbandonarsi al rancore, a un senso di morte, pian piano matura un senso di compassione, condivide il dolore degli altri. La cosa meravigliosa che mi ha conquistato prima di tutto da un punto di vista umano è questa capacità di convertire il dolore in una cosa che ha la lucidità di una denuncia implacabile, contro la ferocia della pena di morte, della vendetta, del tradimento completo che c’è dietro del messaggio cristiano e anche la brutalità del carcere soltanto come strumento di repressione e non di rigenerazione. Tutti argomenti che fanno di questa ballata quasi un fatto politico".

"Poi - aggiunge il cantautore - c’è la meraviglia della scrittura. La storia è quella di un condannato a morte che ha ucciso la giovane moglie per gelosia. Lo trovano macchiato di sangue e di vino in una notte evidentemente di eccessi e visto che ha ucciso quel che amava doveva morire. Ma Wilde dice: ogni uomo uccide quello che ama. Fa un elenco dei modi in cui si uccide l’amore, ma non per questo, è la sua convinzione, ognuno muore di morte infame e da qui parte la denuncia della disumanità del sistema. Questo è l’antefatto. E allora – conclude rivolto a Rollo - io che mi vedo un esperto, davanti a me vorrei che lei mi rilevasse quello che io non ho intravvisto in questa ballata”.



Rollo lo rassicura divertito: “Hai visto tutto quello che c’era da vedere: la potenza e dolcezza di una ballata in cui Wilde prova compassione per un assassino. Ha fatto una cosa grave ma come si fa a decidere la gravità di questo crimine attraverso una morte attribuita legalmente. Allora lui coglie questo aspetto. Ci mostra questo condannato a morte, i suoi passetti dentro al carcere, il fazzoletto di cielo che riesce a vedere, il berretto che porta, tutte cose molto piccole di fronte alla vastità della condanna e della morte. Secondo me è questa la cosa bella”.

Rollo legge un brano della ballata, ricorda la potenza di quella frase, “ogni uomo uccide quello che ama” cantata da Jeanne Moreau nel film di Fassbinder, “Querelle”. La stessa potenza che, dice, ritroviamo nella versione musicale di Capossela che si dirige al piano per il primo, applauditissimo, intermezzo musicale della serata.



Il cantautore torna al suo posto e il viaggio continua. “In questa società in cui la dittatura del l’attualità ha in suo peso – sottolinea Rollo - si muore un po’ fuori, senza quel protagonismo che la morte ha anche nella grande tradizione dell’Occidente Cristiano che dentro questo album. E adesso sarebbe bello che andassimo dentro le pagine di De profundis perché è nei due anni in cui Wilde è in carcere che comincia a scrivere la ballata e la lettera al suo amante che si chiama De profundis”. A questo punto è Capossela a leggere alcuni brani della lunga lettera scritta da Wilde al suo amante.

Si parla di Cristo e anche a Cristo, o meglio a un povero Cristo parla uno dei brani dell’album di Capossela.

“Chi– dice Rollo – ha condiviso o incrociato nella versione migliore della rete il video che è stato tratto da questa canzone avrà scoperto che il povero Cristo è, nientemeno, che il poeta spagnolo che Pier Paolo Pasolini scelse per interpretare nel suo Vangelo Secondo Matteo il suo Cristo arrabbiato, vigoroso e con l’occhio scuro e ficcante. Quando Vinicio me lo ha detto ho pensato: che genialità questa scelta. Raccontaci un po’”.

Capossela: “ Non avrei pensato intanto che Enrique Irazoqui fosse ancora dei nostri. All’epoca aveva 19 anni, nella Spagna franchista era un militante marxista. Venne in Italia dopo aver incontrato un esponente del Partito comunista italiano che lo presentò a Pasolini che, da due anni, cercava un volto per il suo Cristo del Vangelo secondo Matteo, volto che cercò anche nel mondo della letteratura beat, visto che propose questa parte anche a Ginsberg e Kerouac, oltre che al poeta Etvushenko. Io giustamente ho pensato: allora Cristo era giovane e bello e come gli eroi è morto molto giovane. Ma il vero povero Cristo, se davvero si fa uomo, deve prendersi la croce più grande dell’uomo, cioè la decadenza del corpo, la vecchiaia, la malattia".

"Questo video - aggiunge Capossela - è stato girato a Riace, che è un luogo simbolo. La storia di Riace è una storia in continuità con la profezia di Pasolini sui piccoli paesi destinati inevitabilmente a morire perché i suoi abitanti se ne vanno. Il modello Riace nasce dal sogno di ridare nuova vita ai piccoli paesi con le persone che la migrazione sta spingendo in altri paesi, non rinchiudendoli in centri di accoglienza, ma in maniera vitale, inserendoli nella comunità”.

Capossela recita il testo della canzone, in realtà un po’ rivisto per l’occasione, e poi la parola torna di nuovo a Rollo che passa a parlare delle bestie a loro volta raccontate nell’album del cantautore e di Sant’Antonio Abate.

“Il povero orso portato in città, i musicanti di Brera, il povero lupo che ritorna in vari modi. Tutte queste bestie che vengono da lontano, e che compaiono ad esempio nella pittura medioevale. E spendiamo due parole su Sant’Antonio Abate, che qui appare tentato secondo la tradizione”.

“Antonio Abate – ricorda il cantautore - si festeggia il 17 gennaio e in questa giornata si accendono fuochi. Una volta in Sardegna ho partecipato ad una di queste feste dei fuochi di Sant’Antonio, in cui ci si ritrova attorno ad un grande falò. Mi è piaciuto molto vedere che in Sardegna in questo fuoco si butta di tutto: oltre alla legna, la cartella clinica, la cartella di Equitalia... tutte cose di cui ci si vuole liberare, insomma un grande rito purificatorio. Ci sono tante storie nella cultura contadina: nella notte di Sant’Antonio gli animali parlano. Poi Antonio prende un po’ il posto di Prometeo va all’Inferno accompagnato da un maialetto e riesce a rubare il fuoco. E poi ci sono queste famose tentazioni di cui ho provato di fare un aggiornamento”.

Poi Rollo passa a parlare ad un'altra delle storie che Capossela rivisita nel suo album, la storia dei musicanti di Brema e fa una confessione: “Io questa storia, fin da piccolo, non l’ho mai capita”. “Come non l’hai mai capita?”, sbotta Capossela che si butta a capofitto in una amara, divertente e personalissima spiegazione. “Ci sono quattro animali da lavoro, un asino, un cane, un gatto, un gallo, animali che stanno vicino all’uomo in un sistema produttivo. Esaurita la loro funzione, non ci sono ammortizzatori sociali, né una pensione: insomma devono crepare. Allora cosa fanno? Ciascuno di loro se la svigna, poi incontra l’altro, dicendo ma vieni con me a Brema che facciamo una banda musicale. Insomma, alla fine si sistemano. Come? Unendosi. Quindi è la vecchia storia che l’unione fa la forza, poi facendo della musica, mettendo l’immaginazione al potere per usare uno slogan degli anni Settanta".

"Quindi la morale è: anche se sei stato esodato, esuberato via whatsapp come è accaduto ai 1800 del Mercatone Uno, puoi sempre trovare qualche disgraziato come te e fare una rock band. Quasi, quasi ve la canto”.

“Sì, dai”, gli urlano dal pubblico. Lui non si fa pregare e si siede al piano. I presenti lo accompagnano battendo le mani a tempo per scandire il ritornello.

Anche la seconda esibizione è accolta da un applauso scrosciante. Prima di passare ad altro, Capossela rende omaggio ad un grande scrittore che i ravennati conoscono bene: Dante Arfelli. “In questa canzone c’è un verso che recita: superflui, cacciati e inutili. Ho usato il termine superflui in onore di un grande scrittore di questa regione Dante Arfelli autore di un libro purtroppo misconosciuto che si intitola appunto I superflui”.



La serata sta per volgere al termine e si parla di un altro dei poeti presenti in “Ballate per uomini e bestie”, John Keats. Tra i suoi capolavori, ricorda Rollo, c’è una ballata, La belle dame sans merci e “non a caso Vinicio l’ha presa al volo”. Una ballata che parla di una donna che è la bellezza, la morte, l’amore. “Per descrivere lo sguardo di questa donna che è tante cose – spiega Rollo - Keats la prima volta usa, un aggettivo, wilde, selvaggi, e la seconda volta lo raddoppia, wilde, wilde con un rapporto che conduce all’eternità del nostro turbamento profondo, dell’essere quello che siamo, del pozzo di inquietudine che c’è dentro di noi è che anche un pozzo di bellezza”.

“Quello che mi ha colpito della storia – è la spiegazione di Capossela - è questo cavaliere che è quasi paralizzato da una particolare malattia: la paralisi del l’attesa non ricambiata, dell’inganno della speranza”.

Sarebbe bello, dice Rollo, “salutare i nostri amici con questa ballata”. “Sì – gli fa eco il cantautore, - vi salutiamo con questa paralisi, state attenti alla bellezza perché richiede cuore saldo, perché è qualcosa che può travolgerci” .

E prima di rimettersi per la terza volta al piano per l’ultima acclamata esibizione, Vinicio Capossela conclude con una citazione di Rilke: “Il bello non è che il terribile al suo inizio”.

Il povero Cristo

È sceso dalla croce

Per prima cosa ha appreso

La condizione atroce

Amar la vita e viverla

Ed essere felice

Amar la vita e vivere

Sapendo di morire

Ma invece di un fratello

Vedere nel suo simile il primo da affogare

Se appena è un po' più debole

Il povero Cristo

Ha visto com'è l'uomo

Che il povero Cristo

Mangia verze e patate

E intanto chi gli è sopra

Si gode oro e alloro

E a lui che ha perso

E ammucchia per sé solo

Ricchezze smisurate

Ma appena gliele ha tolte

Non divide in uguaglianza

Ma del padrone apprende

Il pensiero e l'arroganza

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra

Ma appena gliele ha tolte

Non divide in uguaglianza, ma del padrone apprende

Il pensiero e l'arroganza

E intanto…