Vigili del Fuoco. Il nuovo comandante di Ravenna è Ermanno Andriotto

58 anni, originario di Adria in provincia di Rovigo, dove ha iniziato il suo percorso professionale negli anni ‘90, il comandante Andriotto ha una lunga carriera alle spalle: l’ultimo incarico prima dell’assegnazione a Ravenna lo ha visto alla sede della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, mentre in precedenza è stato comandante a Ferrara e Cuneo. “Sono veneto di origine ma professionalmente non ho patria”, ha dichiarato il comandante, alludendo ai numerosi spostamenti per i comandi d’Italia negli ultimi anni.



Il suo incarico, come quello di Lomoro, sarà biennale: “Sono orgoglioso di essere qui e fortemente motivato. Avendo lavorato in Regione, conosco le peculiarità del comando ravennate, con i suoi cinque distaccamenti (Faenza, Lugo, Cervia, Casola Valsenio e il distaccamento portuale di Ravenna, n.d.r.) e i dati ci dicono che Ravenna, con la presenza del petrolchimico è la provincia italiana con il più alto rischio di incidente rilevante. Dunque sono conscio della responsabilità che mi è stata affidata”.



Nel pomeriggio di oggi il comandante si sposterà anche in visita al corso nazionale per sommozzatori dei Vigili del Fuoco, in corso in queste ore nelle acque antistanti Porto Corsini, con tanto di tre tipi diversi di elicotteri attrezzati per il salvataggio in mare.



L’obiettivo che si è prefisso il Andriotto per i prossimi due anni è semplice e diretto: “proseguire il lavoro dei miei predecessori e se possibile migliorarlo”. Si è poi soffermato sui temi che riguardano da vicino l’operatività e la presenza dei Vigili del Fuoco a Ravenna: le sedi da rinnovare, le risorse umane a disposizione, l’invecchiamento del parco mezzi e non ultimo, le peculiarità del presidio portuale.



“Alcune delle nostre sedi di servizio – ha spiegato, alludendo in particolare a Ravenna, Faenza e Lugo – sono vetuste e meriterebbero rifacimenti. Su quella di Lugo l’iter dei lavori è già in stato piuttosto avanzato, mentre per la sede di Ravenna e Faenza siamo ancora alla fase embrionale. Ovviamente sono decisioni che non mi competono direttamente, ma farò di tutto per agevolare i contatti tra le varie istituzioni coinvolte, in modo da accelerare per quanto possibile tutti i passaggi”.



In particolare, sulla sede del distaccamento portuale, Andriotto ha precisato che ci sono accordi, per ora verbali, ma che nei prossimi mesi dovrebbero essere messi per iscritto, tra Comune, Demanio, Vigili del Fuoco e Autorità Portuale per utilizzare la Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna quale distaccamento marittimo e portuale dei Vigili del Fuoco.



Il sito, attualmente inutilizzato e in condizioni fatiscenti, è di proprietà comunale. Si parla di venderlo al Demanio dello Stato che lo concederebbe in uso ai Vigili del Fuoco, come sede del distaccamento portuale e delle attività dei sommozzatori, che smetterebbero così di utilizzare la diga di Marina di Ravenna per i corsi. Pare che l’ipotesi catalizzi l’interesse dei Vigili del Fuoco, mentre per i lavori di rifacimento della struttura sembrerebbe concreta la disponibilità di Autorità Portuale a farsi carico dei costi.



Per quanto riguarda la pianta del personale disponibile, Andriotto ha sottolineato una situazione di sofferenza sul personale amministrativo, che potrebbe essere arginato da nuove assunzioni entro l’anno. Il personale operativo è formato da due squadre più il distaccamento portuale, per un numero complessivo di circa 180-200 vigili del fuoco. La squadra dei sommozzatori è composta da 8-10 unità.



La situazione del parco mezzi di Ravenna è confrontabile con quella del resto della regione: diversi mezzi, soprattutto le autogru e i mezzi aps meriterebbero importanti interventi se non proprio la completa sostituzione: “Dal Ministero sono in arrivo nuovi automezzi, si può ragionevolmente pensare che anche a Ravenna arriveranno dotazioni nuove entro l’anno”.