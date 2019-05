VOLLEY / Teodora e Consar, è il momento dell’assalto al titolo regionale Under 13 6x6

E’ il momento di provare a conquistare il titolo regionale per le formazioni Under 13 6x6 di Consar Romagna e Teodora Mib Service . Domenica 2 giugno, le ragazze a Modena e i ragazzi a San Giorgio Piacentino sono impegnati nell’atto conclusivo della fase regionale, che mette in palio il pass per “Pallavolo Domani”, il nome attribuito alla fase interregionale successiva, in programma il 16 giugno a Vittorio Veneto, che sostituisce la fase nazionale non prevista per questa categoria.



La Teodora Mib Service – alla sua terza finale regionale nelle ultime quattro stagioni - è di scena a Modena dove alle 11, alla Palestra Guarini, affronterà da testa di serie n. 1, in base ai risultati acquisiti nei quattro gironi di qualificazione, la Mondial Corag Carpi. Nell’altra semifinale, in contemporanea a San Damaso, si sfidano Estense Ferrara e Anderlini Modena. Anche in questo le due vincenti accedono alla finalissima in programma alle 16.30 alla palestra Guarini.



"Andiamo a Modena con l’aspettativa di giocare alla pari con le altre finaliste – spiega il coach della Teodora Mib Service, Mattia Focchi – ma anche con la curiosità di vedere a che punto siamo arrivati dopo un anno di lavoro, confrontandoci con le migliori squadre della regione. Credo che questo gruppo di ragazze sia già ad un buon punto di crescita, per il futuro è da tenere sicuramente d’occhio. Sappiamo che Modena è una provincia in cui il livello è molto alto e a questo appuntamento si presenta con due formazioni. Non sarà semplice, già in semifinale contro Carpi, squadra molto fisica e temibile, sarà una battaglia: bisognerà giocarla senza paura. Poi in partite di questo tipo, considerando anche l’età delle ragazze, incideranno tanti fattori e l’emozione giocherà un ruolo importante: controllarla è già un passo avanti”. Questo il roster della Teodora Mib Service Alzatrici: Casali Sofia, Romboli Rebecca. Centrali: Matrone Martina, Benzoni Agnese, Caroli Sara, Catalani Alessia. Schiacciatrici: Dall’Oppio Emma, Kratou Miriam, Ravaioli Caterina, D’Ischia Giada, Catalani Asia, Monti Rebecca. Allenatore: Mattia Focchi. Vice: Mariagrazia Montevecchi.



Dopo il lusinghiero undicesimo posto conquistato a Cavalese nella finale nazionale Under 13 3x3, con un percorso complessivo di sei vittorie, tra cui quella contro la Torretta Livorno poi laureatasi campione d’Italia, e tre sconfitte, i ragazzi della Consar Romagna tornano di nuovo in campo, questa volta nella versione “tradizionale” del 6x6, per affrontare la final four regionale, con l’obiettivo di conquistare il titolo regionale, suggellando così una stagione molto soddisfacente. Domenica 2 giugno, a San Giorgio Piacentino i ragazzi di Minguzzi se la vedranno alle 11 nel palasport locale con la Bper VG Modena; nell’altra semifinale, in contemporanea a Pontenure, si affrontano Energy Parma e Niagara 4 Torri Ferrara. Le due vincenti accedono alla finalissima (ore 16.30 al Palasport) che permetterà a chi si imporrà, oltre a fregiarsi del titolo di campione regionale, di accedere alla fase interregionale “Pallavolo Domani”, in programma domenica 16 giugno a Vittorio Veneto.



"Ci tocca subito Modena e non sarà affatto facile – sono le parole di coach Minguzzi - perché questa partita contro Modena, a livello teorico, poteva essere la finale e invece per una questione di punteggi tra i gironi è diventata una semifinale. Ci attende un compito tosto ma confido che i ragazzi sappiano mettere in campo la buona pallavolo che hanno saputo applicare per molte fasi a Cavalese e soprattutto sappiano mettere a frutto, nell’approccio e nella gestione di questa final four, l’esperienza davvero stupenda e formativa che hanno fatto nella finale nazionale. Andiamo a San Giorgio con la convinzione di poter fare un’ottima prestazione".



Questa la rosa della Consar Under 13 6x6 Alzatori: Asoli Andrea, Capucci Filippo, Natali Bernardo, Roselli Mattia. Centrali: Capiozzo Leonardo, Cottignoli Federico, Giacometti Giovanni, Pollini Lorenzo,. Schiacciatori: Ciani Giacomo, Frascio Diego, Marini Giacomo, Rossetti Lorenzo, Turci Mattia. Allenatore: Valerio Minguzzi. Vice: Paolo Principi.