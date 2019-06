Festa della Repubblica. Premiazione a sorpresa per il comandante della Polizia Andrea Giacomini

Oggi, domenica 2 giugno 2019, in occasione della Festa della Republica svoltasi in piazza del Popolo a Ravenna, si è tenuta una premiazione a sorpresa per il comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, autore recentemente dell'arresto di una donna moldava che, in evidente stato confusionale, nella suddetta piazza, si era scagliata contro le forze militari e dell’ordine intente nelle prove per la Festa della Repubblica svoltasi oggi. La cerimonia di onoreficenza di Giacomini si è tenuta al ridotto teatro Alighieri di Ravenna.