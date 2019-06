Tour italiano della pop star Anastacia: la presentazione al Ristorante La Campaza di Ravenna

Anastacia, la famosissima pop star americana, inaugura il suo tour italiano con una data ad ingresso gratuito all'inaugurazione del Comacchio Beach Festival. Per presentare la sua breve ma intensa presenza in Italia (appena quattro date, compresa quella di apertura), sarà al Ristorante La Campaza di via Romea Sud 395 a Fosso Ghiaia di Ravenna giovedì 6 giugno alle 18, dove incontrerà i giornalisti e forse, si concederà in autografi e selfies per i fans più appassionati.