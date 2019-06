Picchia la convivente e la manda all'ospedale con prognosi di 30 giorni: arrestato

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 34enne, operaio, residente nella provincia di Brescia. L’uomo infatti ha colpito la compagna procurandole gravi lesioni. Tutto si è svolto alle prime ore dell’alba di domenica 2 giugno in un’abitazione estiva a Lido Adriano. La coppia, originaria del Bresciano, aveva deciso di trascorrere un tranquillo weekend al mare ma l’ennesima violenta scenata di gelosia da parte dell'uomo ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo i militari si sono resi subito conto della gravità del fatto; la donna presentava vistose ecchimosi ed escoriazioni agli arti inferiori per le quali i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna le hanno prognosticato una guarigione di 30 giorni. L’uomo dopo aver picchiato la donna, le aveva anche sottratto lo smartphone e le chiavi dell'auto per non consentirle di chiedere aiuto. Solo grazie ad un attimo di distrazione la donna è riuscita a riprendersi il telefonino e a chiedere aiuto al 112.

Il 34enne è stato dichiarato in stato di in arresto, stamani con la convalida il Giudice del Tribunale di Ravenna, che ha disposto l’immediato allontanamento dell’uomo ed il divieto di avvicinamento alla donna.