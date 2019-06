Case famiglia. Cgil Cisl e Uil: serve Tavolo di Coordinamento su regolarità lavoro nelle strutture

"L'adozione di un Regolamento per le case famiglia omogeneo da parte dei Comuni della provincia è un passo importante, che segna la consapevolezza delle istituzioni di dover fare sistema, chiedendo garanzie ai gestori, sia di natura organizzativa che strutturale, prevedendo un ruolo per i medici di famiglia e garantendo l'apertura delle strutture alle comunità e al volontariato - dichiarano Melandri della CGIL, Baroncelli della CISL, Brandino e Palmarini della UIL -. Allo stesso tempo i controlli effettuati dall'Ausl permettono di individuare irregolarità organizzative, verificando se la casa famiglia è compatibile con le condizioni di salute degli ospiti".



Cgil, Cisl e Uil sottolienano però che i recenti fatti contestati dalla Guardia di Finanza ai gestori di due case famiglia, a Bagnacavallo e Mezzano, per lo sfruttamento e le condizioni in cui versavano le lavoratrici e i lavoratori addetti all'assistenza degli ospiti, si configurano come particolarmente gravi, richiamando il reato di caporalato. "Anche senza giungere a situazioni estreme come in questo caso, le irregolarità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono spesso persone fragili e ricattabili, sono frequenti e poco è servito finora rivolgersi agli organi ispettivi - sottolineano CGIL, CISL e UIL.

"Per queste ragioni è importante dare attuazione all'accordo recentemente sottoscritto fra Cgil, Cisl e Uil e le rappresentanze di tutti i Comuni che prevede la promozione in Prefettura di un tavolo di coordinamento istituzionale, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti ispettivi, per monitorare il fenomeno e coordinare i controlli da parte di tutti i soggetti che ne hanno competenza, con particolare attenzione alla garanzia della regolarità delle prestazioni lavorative".