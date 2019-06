Lite violenta in via Monfalcone a Ravenna: dalle urla si passa alle cinghiate, ferito un uomo

Aspro diverbio, finito in un pestaggio, questa mattina in via Monfalcone a Ravenna: due uomini di origine tunisina hanno cominciato a litigare, passando poi alle mani, anche se le ragioni del diverbio non sono ancora conosciute.

In particolare, uno dei due avrebbe spinto a terra l'altro, per poi accanirsi su di lui con una cinghia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, probabilmente allertata da qualche passante o dallo stesso ferito, che ha trasportato l'uomo a terra al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, con lesioni giudicate non eccessivamente gravi. Il picchiatore invece si è dileguato: dopo un primo intervento da parte di una volante della Questura, ora le indagini sull'episodio passeranno alla Squadra Mobile della Polizia di Stato.



Ieri sera, nel Borgo San Rocco è stato segnalato un altro episodio violento che ha visto protagonisti alcune persone di origine straniera. Per gli inquirenti però, non ci sono attualmente motivi di supporre che i due fatti siano in alcun modo legati.