Spiagge E-R. Legacoop: le Cooperative bagnini investono 4,5 milioni per i servizi di salvataggio

Torna anche quest'anno il servizio di salvamento in acqua sulle spiagge dell'Emilia-Romagna. Un dispositivo complesso per il quale come per ogni stagione turistica le 14 Cooperative tra Stabilimenti Balneari aderenti a Legacoop investiranno, in autonomia, quasi 5 milioni di euro. La cifra servirà per l’assunzione e formazione – nel rispetto dei contratti di lavoro – di 300 marinai di salvataggio e l’allestimento di 250 torrette e relative dotazioni (divise, radio, mosconi), inclusi 110 defibrillatori, dislocati su tutto l'arenile.