Ennesimo incidente mortale. Scontro frontale tra auto e moto sull'Adriatica: perde la vita un uomo

Ennesima tragedia sulle strade del Ravennate . Dopo l'incidente mortale di ieri sera, sabato 8 giugno, in cui ha perso la vita un giovane di San Zaccaria , intorno alle 11:30 di oggi, domenica 9 giugno, si è verificato un grave scontro frontale sulla statale Adriatica, località Savio di Ravenna, poco distante da Mirabilandia . Coinvolte una moto con a bordo due persone e un'auto.

I due, a bordo di una Honda, si sono scontrati contro una Renault in una semi curva. L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata. I passeggeri dell'auto hanno riportato lievi lesioni e sono stati trasportati al Santa Maria delle Croci di Ravenna. La polizia municipale si è occupata della gestione del traffico, individuando viabilità alternative, e dei rilievi di rito: la strada è stata infatti chiusa.