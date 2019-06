Incidente sul lavoro a Cervia. Rimane incastrato con un braccio nei rulli di un autolavaggio

Terribile incidente sul lavoro, questa mattina 10 giugno a Cervia, in un autolavaggio H24 lungo la Ss 16 Adriatica nei pressi della rotatoria delle Saline. Per cause non ancora chiarite, un dipendente dell'autolavaggio mentre effettuava dei lavori di manutenzione ad una delle strutture per la pulizia delle auto, è rimasto incastrato con un braccio all'interno degli ingranaggi del macchinario. Purtroppo per il 30enne, il braccio è stato tagliato dagli ingranaggi dei rulli in movimento.