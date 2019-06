Mattoncini a Cervia 2019. C'è anche l'inferno di Dante nella mostra Lego ai Magazzini del Sale

Per il quarto anno consecutivo, e dopo i grandi successi di visitatori delle passate edizioni, anche quest’anno Romagna Lug, con il Patrocinio del Comune di Cervia, ripropone Mattoncini a Cervia edizione 2019 , mostra dedicata al famoso mattoncino Lego che si terrà presso i Magazzini del Sale a Cervia, in via Nazario Sauro (a fianco al Porto Canale e alla torre San Michele), con le seguenti giornate di apertura: venerdì 28 giugno dalle 18 alle 23, sabato 29 giugno dalle 14 alle 23 e domenica 30 giugno dalle 14 alle 20. L'ingresso è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età.

Una sala dei Magazzini del Sale, con pre-apertura giovedì 27 giugno orario 18.00-23.00, sarà dedicata esclusivamente ad un’ampia area gioco libero dove adulti e bambini con decine di migliaia di mattoncini colorati si potranno divertire a costruire, e ad un’area vendita specializzata LEGO gestita dallo Store di Ravenna con un’ampia proposta di set fuori produzione oltre a tutte le anteprime/novità del momento.

L’area espositiva vedrà la presenze di 30 espositori e sarà allestita nei 600 metri quadrati delle altre 3 grandi sale, con oltre un milione di mattoncini rappresentanti diorami, MOC e creazioni originali tutte ideate, progettate, realizzate dai soci del gruppo Romagna Lug. Quest’anno saranno ospitati altri gruppi di espositori e appassionati provenienti da varie zone d’Italia: CLV Verona, Aemilia Bricks, MarcheBrick, Zeta Racing Brick Technic Project, OrangeTeamLUG, Piacenza Brick, DolomiteBrick e PiemonteBrick.

In più, anche una mostra fotografica, curata dal gruppo Fotografia Costruttiva, la prima RLOC (Recognized LEGO Online Community) in Italia e in Europa a tema “brick photography”. Tra i temi esposti, che si potranno ammirare e fotografare liberamente: la grande City comunitaria di 25mq con edifici e treni in movimento lungo 20 metri lineari di ferrovia, Ninjago, Super eroi, Steampunk, Star Wars, Architecture e monumenti di tutto il mondo, Technic motorizzati e la riproduzione in scala della Lancia Delta Integrale e l’Alfa 155, GBC con centinaia di palline in movimento, ambientazioni Space, Monocrome, Robot e Mecha, Brickheadz, la riproduzione in mattoncini dei Gironi dell’Inferno Dantesco e di Peter Pan con la sua Isola che non c’è, e molto altro ancora.

Romagna LUG è un gruppo di amici tutti uniti da un comune interesse: il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO. "Nel 2012 - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di unire le nostre forze per arrivare a coordinarci e organizzarci al meglio nel nostro comune hobby. Le nostre Esposizioni comprendono sia collezioni personali di articoli prodotti negli anni dalla Lego sia autocostruzioni fatte dai nostri associati. Le nostre Manifestazioni sono assolutamente gratuite grazie al volontariato di tutti i nostri soci".