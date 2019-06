Petizione per salvare parco di via Nizza raggiunge le 1000 firme. Ancisi: Ora confronto con sindaco

La petizione può ancora essere firmata presso i seguenti esercizi e luoghi pubblici ove ne sono depositati i moduli: profumeria Sabbioni, via Faentina 118; Una Bottega nel Borgo, alimentari e gastronomia, via Maggiore 149; ristorante Amaranto, via Mura di San Vitale 10; Salara Venti4 abbigliamento, via Cavour 102; Cipriani jeanseria, piazza Baracca 1; House Style tendaggi, via Antonio Cesari 82/A; bar Pontino, via Santucci 46; tabaccheria di via Santucci (di fianco al bar Pontino); forno Brunelli, via Santucci 52; edicola Rossella Semprini, via Santucci (di fronte al civico 52); stazione di servizio Q8, via Faentina 110; Da 0 a 4 Zampe, via Faentina 87; farmacia Moderna, via Bovini 11; farmacia dei Mosaici, via delle Industrie 88; tabaccheria di via G. Rasponi; gioielleria Benelli, via Salara, 14; Amministrazioni Condominiali Lancellotti, via Monsignor Lanzoni 29; Timoncini Merceria e Abbigliamento, Piangipane; tabaccheria Rita, via Cella 345/a, Santo Stefano; presso la parrocchia del SS. Redentore, in occasione delle Messe di sabato e domenica, via Enrico Fermi 10.



"Ulteriori richieste di concorrere alla raccolta delle firme possono essere rivolte a Roberto Romagnoli, contattabile al 339-622.55.74 anche tramite WhatsApp oppure via email scrivendo a r.romagnoli69@libero.it - informa Ancisi - .Il sindaco ci ha espresso la propria disponibilità ad un confronto aperto, manifestando anche l’intenzione di valutare con intenzioni positive la fattibilità di una soluzione alternativa ad edificare il “Nuovo polo scolastico” nel parco di via Nizza, in particolare la nostra proposta di costruirlo nell’area di via Palestro, al posto del rudere dell’ex scuola infermieri da abbattere."

"I residenti delle vie limitrofe al parco di via Nizza saranno lieti di incontrare la cittadinanza sabato 15 giugno per un piccolo aperitivo fra le ore 18:00 e le 20:00, organizzato nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale. I partecipanti sono invitati, se possibile, a raggiungere il parco con mezzi ecologici e, se credono, a mettere in comunione un piatto o una pietanza di loro libera creazione o prodotti della natura o una bevanda, portando proprie posate di metallo (forchetta e cucchiaino) evitando l’usa e getta. Per ovvi motivi di sicurezza non sono invece ammessi bicchieri di vetro e piatti di ceramica, per cui l’organizzazione si è fatta carico di trovare bicchieri in plastica di mais compostabili nell’umido e piatti in cartoncino riciclato" conclude il capogruppo di Lista per Ravenna.