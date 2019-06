Crisi CMC. Il Tribunale di Ravenna ha approvato la procedura di concordato preventivo

Il Tribunale di Ravenna ha approvato la procedura di concordato preventivo di Cmc. Per la cooperativa ravennate di via Trieste si tratta di un passaggio fondamentale, "un passo molto importante ai fini dell'implementazione del piano, che attesta la validità della strada intrapresa e delle azioni messe in campo fino a questo momento dal management tutto e dal primari advisors impegnati sin dal primo momento" - hanno dichiarato i vertici della coperativa.