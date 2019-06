Frontini (LpRa) chiede di rifare i marciapiedi di via Lanciani: non vengono asfaltati da 40 anni

Elisa Frontini capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio Darsena scrive al presidente del Consiglio territoriale Darsena per lamentare lo stato di degrado dei marciapiedi di via Lanciani. "Quasi un anno fa, il Consiglio territoriale della Darsena chiese all’amministrazione comunale, su mia iniziativa, il rifacimento dei marciapiedi di via Lanciani. Questi marciapiedi non vengono asfaltati da 40 anni, ragion per cui mi sono impegnata perché si desse riscontro alla richiesta, sentendomi ogni volta ripetere che sarebbe stato “molto presto”" scrive la Frontini.