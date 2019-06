Ravenna Festival. Preghiere mariane per flauti dolci: Ave Gloriosa Mater del giardino delle muse

Caratteristica comune è il profondo senso di spiritualità e raccoglimento, esaltato dalla particolarità timbrica dei flauti dolci nelle diverse taglie. Durante i duecento anni di musica su cui si concentra Ave gloriosa Mater convissero con uguale importanza repertori differenti, sia sacri che profani, polifonici e monodici. Accanto alle Cantigas troviamo le chansons dei trovatori, accanto all’organum polifonico sacro della Scuola di Notre-Dame i mottetti profani politestuali. E questi sono anche i secoli in cui si elaborano soluzioni per far cantare più voci contemporaneamente, con andamenti ritmici differenti.



Ma è il canto gregoriano il principale repertorio musicale medievale e quello da cui scaturirà, attraverso la tecnica dell’improvvisazione ben radicata già dal IX secolo, la polifonia. Nei concerti del Giardino delle Muse i vari brani e le principali forme musicale proposte, come la sequenza, il mottetto, la clausola, il conductus e la cantiga, sono eseguite e interpretate secondo una prassi che tende a restituire al pubblico una particolare ed evocativa esperienza sonora. Costituitosi nel 2001, fondato e diretto da Simone Erre, Il Giardino delle Muse è specializzato nel repertorio strumentale e vocale di Medioevo, Rinascimento e Barocco.



Di organico variabile, ha all’attivo concerti in Italia e all’estero in importanti festival di settore. Dopo il primo cd per l’etichetta Brilliant (2014), ha inciso Fantasia sopra La Sol Fa Re Mi per Studio Musica Production (2018). Simone Erre, docente di flauto dolce e traversiere barocco, svolge un’intensa attività musicologica e, oltre al Giardino delle Muse, ha fondato l’ensemble I Tesori di Orfeo, ha diretto l’ensemble Il Biancofiore e ha collaborato con il gruppo Voices, Winds and Viols. Benedetta Ferracin è laureanda in flauto dolce presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto; ha seguito diversi corsi di perfezionamento e suona con importanti ensemble di musica antica, prendendo parte a incisioni discografiche.



Il prossimo appuntamento dei Vespri non sarà a San Vitale ma, in occasione del ciclo di concerti Le ore sacre del giorno con i Tallis Scholars, a Sant'Apollinare Nuovo