Sanità. Sostegno a proteste infermieri e Oss di Vasco Errani (Articolo 1): "Basta tagli alla sanità"

"Vicinanza e sostegno alla mobilitazione di infermieri e OSS negli ospedali ravennati". Dichiara così in una nota il Senatore di Articolo Uno Vasco Errani in vista della mobilitazione di infermieri e OSS negli ospedali ravennati.

"Il problema fondamentale - prosegue Errani - è un finanziamento non adeguato del sistema sanitario nazionale e il progressivo definanziamento che ha subito negli anni: su questo bisogna invertire la tendenza. Le politiche economiche messe in atto dall'attuale governo non vanno in questa direzione e mettono a rischio l’universalismo di accesso e il diritto alla cura per tutti i cittadini".

"L'aspetto più critico - continua nella nota - riguarda il personale sanitario acuito dagli effetti di quota 100. Rispetto a questo ho proposto a più riprese al governo di mettere fine al tetto di spesa oramai anacronistico e di procedere con lo sblocco delle assunzioni. In questi giorni ho presentato in Senato un emendamento che va proprio in quella direzione all'interno del decreto Calabria. Il governo intervenga prima che sia davvero troppo tardi e metta fine ai tagli alla sanità pubblica".