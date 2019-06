Sanità. Presidio davanti all'ospedale. Lavoratori all’Ausl: "turnazione disumana, siamo al limite"

Davanti all’ingresso dell’ ospedale di Ravenna , in via Missiroli, la Fp Cgil di Ravenna ha organizzato, quest’oggi 14 giugno, un presidio per denunciare la difficile condizione dei lavoratori della sanità pubblica ravennate . Il sindacato aveva definito nei giorni scorsi la situazione negli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza “vicina al collasso” per carenze di dotazione organica.

Per Alessandra, Oss da 11 anni nel pronto soccorso di Ravenna, la situazione è critica per una complessità di fattori venutisi a creare in concomitanza con il periodo estivo, periodo più critico dell’anno: “non posso negare che spesso la situazione sia insostenibile - commenta Alessandra -. Lavorare nel Pronto Soccorso è molto stressante. Perfino il turno notturno, che è di 10 ore per le Oss, oramai non è più sopportabile, perché il ritmo è da pieno giorno. La turnazione è “disumana” ed è quindi fondamentale aumentare il numero di Oss e infermieri, per poter assicurare il giusto riposo a noi operatori”.



Concorda con Alessandra, il rappresentante della FP CGIL Ravenna, Giuliano Troncossi: “L’obbiettivo del presidio, oggi a Ravenna e in programma lunedì 17 giugno in contemporanea davanti agli ospedali di Lugo e Faenza, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle criticità che infermieri e Oss devono affrontare quotidianamente".







Secondo Giuliano Troncossi la situazione è drammatica: “ci avviciniamo all’estate, senza sapere se e quando potremo andare in ferie, perché manca il personale. Oss e infermieri sono costretti a fare i doppi turni, saltare i riposi, lavorare in condizioni disagiate senza poter godere di un adeguato recupero psicofisico. L’Ausl deve coprire, in tempi brevi, il personale mancante”.

“Nonostante le procedure selettive che hanno portato alla creazione di graduatorie per oltre quattromila persone tra infermieri ed Oss., la percezione nei reparti è che la carenza sia talmente consistente da non far prevedere un futuro migliore - spiega Troncossi -. I tre presidi vogliono sensibilizzare opinione pubblica e vertici dell’azienda sanitaria: parliamo di un problema reale ed urgente che va sanato nell’immediato. Non possiamo aspettare fino a dopo l’estate. I lavoratori sono stanchi ed hanno bisogno di riposare”.







"Un infermiere che salta riposi e ferie è un lavoratore che non ha più la percezione di fare un lavoro giusto ed equilibrato; è stanco e sfiduciato - sottolinea il rappresentante della Fp CGIL -. Ci sono infermieri che hanno all’attivo ore ed ore di straordinario o giorni di ferie non godute e c’è chi deve ancora fare le ferie del 2018. Ricordiamoci sempre che il lavoro sanitario è di alta responsabilità: noi lavoriamo con le persone".

In vista della stagione estiva, tra i lavoratori aumentano le preoccupazione: “D’estate nell’ospedale di Ravenna le prestazioni raddoppiano. Quindi un personale già all’osso non può garantire un servizio efficace. E’ ora che la direzione dia una risposta efficace” conclude Troncossi.

Il problema è la tempistica - hanno sottolineato i lavoratori - e le “nuove forze” continuano a mancare. Ci sono reparti dove, dopo il turno del mattino, si stacca per un'ora e poi si copre il turno del pomeriggio. Infermieri e Oss non dubitano che l’Asul, nel lungo periodo sanerà le carenze, ma il problema è noto da troppo tempo e sta diventando incontenibile. La richiesta è chiara: bisogna fare in fretta.