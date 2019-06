Mediterranea al Dock 61. Storia della nave che salva migranti e tiene uniti Chiesa e Centri sociali

A raccontare la loro esperienza sono intervenuti Don Mattia Ferrari della parrocchia di Nonantola, imbarcato sulla Mare Jonio in una delle ultime missioni prima del fermo probatorio al quale è attualmente sottoposta, insieme a Francesca Zannoni e Stefano Caselli del centro sociale Labas di Bologna.



“Un coro di voci disperate che gridavano ‘veniamo dall’inferno’ è ciò che l’equipaggio mai si sarebbe aspettato di sentirsi rispondere”, racconta Don Mattia, “pensavamo di sentire i nomi dei loro Paesi di origine. Si può dire fin che si vuole che la Libia sia un porto sicuro, ma abbiamo tanti reportage che dicono il contrario, abbiamo la carne martoriata di tanti migranti nelle nostre città. Vedere e sentire con quale disperazione queste persone gridavano veniamo dall’inferno, smonta qualsiasi idea sul fatto che si possano reputare gli scali libici come luoghi adibiti a ricollocare persone salvate nel mare”.



“L’esperienza del salvataggio è stato uno dei momenti più forti e più belli della mia – ha aggiunto Don Mattia - Quando hanno ripreso le forze, le persone che avevamo salvato hanno cominciato a parlare, a cantare e a ballare ed è nata questa grande festa, della vita, della famiglia umana. Tutti uniti: i migranti da tanti Paesi e l’equipaggio proveniente da tutta Italia e dalle più disparate esperienze diverse. La retorica fondata sui numeri ti fa percepire queste persone come se fossero un carico di una qualche merce. Mentre quando ce li hai davanti capisci che non sono 30 migranti ma sono Mohamed, Abdhullahi, Alima, sai che non si tratta di numeri, ma di persone e sono un dono che ci fa Dio per chi ci crede o la vita. Quelle 12 ore che abbiamo passato insieme hanno dato a tutti un arricchimento enorme. Auguro a tutti quanti, anche a chi si sente spinto da sentimenti di razzismo, di aprire il proprio cuore, perché chi non coglie questa occasione perde un’opportunità enorme di riscoprire la propria umanità”.



Presente anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, intervenuto per i saluti iniziali, che ha portato il sostegno del Comune alle attività di Mediterranea, definite come un “unicum con quello che si fa nelle nostre città e nei nostri quartieri. Fino a poco fa – ha ricordato de Pascale – c’erano esempi virtuosi di integrazione diffusa anche nella nostra provincia, che vengono sempre più smantellati dai nuovi provvedimenti. Gestire i flussi migratori è sempre stato complesso, ma se le istituzioni si aprono, anche le comunità lo fanno e accolgono. Oggi è sempre più difficile, per colpa di una politica nazionale che non investe sull’integrazione e lascia il fenomeno migratorio alla disorganizzazione più totale, producendo caos nelle città e consenso elettorale per chi vi si oppone”.



Cos’è Mediterranea Savin Humans e perché è nata



Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le ONG sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo, criminalizzate dalla retorica politica dei “taxi del mare”, che le voleva colluse con gli scafisti e i trafficanti di uomini, senza che nessuna inchiesta sia mai arrivata a raccogliere prove di queste accuse.



Ha una nave, la Mare Jonio, che è in acqua dal 4 ottobre 2018, con attività di monitoraggio di quanto accade nel Mediterraneo centrale ed eventualmente salvataggio di migranti. I dati, riportati anche al Dock 61 durante la serata, parlano per il solo 2018 di 1.151 persone sicuramente morte in mare (fonte Sos Mediterranée e Medici senza frontiere) e almeno 10mila riportate nei lager libici. Ma i numeri sugli esseri umani annegati nel Mediterraneo non sono attendibili, in assenza di un’attività di monitoraggio costante ed organizzata. Lo stesso barcone avvistato durante la missione di Don Mattia avrebbe potuto inabissarsi nel silenzio se la Mare Jonio non fosse stata presente, considerato che per le sue modeste dimensioni, sfuggiva ai rilevamenti. Ora, l’approvazione del cosiddetto Decreto Sicurezza Bis, renderà ancor più difficile l’attività delle organizzazioni come Mediterranea.



“L’approvazione, anche da parte del Presidente della Repubblica, è notizia di questi minuti, del Decreto Sicurezza bis – ha annunciato Francesca Zannoni ieri sera – rende ancor più agghiacciante la cornice che vede il salvataggio delle persone non come qualcosa di dovuto, secondo le leggi umane e del mare, ma come un atto criminale. È solo l’ultimo tassello di un puzzle che parte da Minniti e che mira a criminalizzare l’attività di salvataggio delle ONG. Si sta tentando e purtroppo riuscendo in un’opera di vero e proprio cambiamento culturale, che vede il migrante come l’invasore e non come una persona da salvare”.



Una domanda ha sollevato poi la questione spesso discussa: i migranti come portatori di malattie, pericolo sanitario per l’Europa e l’Italia. “È vero – ha dichiarato Stefano Caselli, responsabile sanitario sulla Mare Jonio -, le persone che salviamo sono sofferenti e malate. Molte hanno la scabbia o la Tbc, malattie però curabili con semplici protocolli sanitari, usando qualche compressa o un sapone allo zolfo. Vorrei vedere chiunque di noi a vivere ammassato nei 12 metri quadri di una cella in 100 persone, in mezzo alla propria sporcizia a non ammalarsi. Sono però anche persone che, con trattamenti semplici che cominciamo a fornire già sulla nave, presto si riprendono e guariscono. Ma di chi è la colpa di quelle malattie? Chi finanzia e permette che siano aperti quei centri di detenzione così inumani? Li finanzia l’Europa, l’Italia. Siamo noi che li facciamo arrivare qui così ammalati”.



“È bello essere presente come prete in un circolo Arci insieme a due amici che vengono da Làbas, che è un centro sociale – sono state le parole di Don Mattia -. Questo quadretto rende bene l’idea di cosa sia Mediterranea: una grande piattaforma, un movimento popolare, in cui persone provenienti da mondi storicamente diversi e lontani si ritrovano uniti, perché accomunati dalla stessa sete di giustizia, dallo stesso sentimento di umanità, che ci porta a camminare insieme. Tra le tante difficoltà di questo momento storico che possiamo definire di tenebre, questo penso sia la cosa bella che stiamo sperimentando”.



Qui informazioni per aiutare Mediterranea Saving Humans a rimettere in mare la sua nave.