Sanità. Distaso (Sinistra per Ravenna) e Mantovani (Art.1): “Quale futuro per i lavoratori?”

Michele Distaso di Sinistra per Ravenna e Mariella Mantovani di Articolo UNO hanno depositato un Question Time a firma congiunta in cui chiedono quale sarà il futuro dei lavoratori della sanità nella Provincia di Ravenna , “costretti a turni di lavoro insostenibili”. Dopo le mobilitazioni di infermieri e OSS davanti agli ospedali, sostenuti dalla Funzione Pubblica – CGIL, e insieme al Senatore Vasco Errani che ha presentato un emendamento all’interno del decreto Calabria in cui chiede lo sblocco della assunzioni, anche i due consiglieri del Comune di Ravenna chiedono al Sindaco de Pascale se ha intenzione di convocare un incontro con la direzione aziendale, anche di concerto con gli altri Sindaci della Provincia.

“Premesso – scrivono i consiglieri nel Question Time presentato - che Nel 4° rapporto sulla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale elaborato dalla Fondazione Gimbe e presentato a Roma l’11 giugno scorso si può leggere che: Nel periodo 2010-2019 sono stati sottratti al SSN poco più di € 37 miliardi, di cui circa € 25 miliardi nel 2010-2015 per la sommatoria di varie manovre finanziarie e € 12,11 miliardi nel 2015-2019 per la continua rideterminazione al ribasso dei livelli programmati di finanziamento. L’aumento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale (FSN) è di € 8,8 miliardi, in media dello 0,9% per anno, percentuale inferiore all’inflazione media annua (+1,07%), e considerato che in una una nota diramata il 12 giugno scorso la Funzione Pubblica – CGIL di Ravenna ha denunciato la situazione di grave sofferenza in cui vivono gli ospedali della Provincia di Ravenna; e che nella nota viene rimarcato il fatto che manchino infermieri e operatori socio-sanitari in tutti i reparti degli ospedali e che il personale è costretto a saltare i turni di riposo e a rinviare le ferie, FP-CGIL stima che manchino tra le 50 e le 60 persone in organico.

"Preso atto - proseguono i consiglieri - che come evidenziato nel comunicato stampa Ci sono graduatorie disponibili che risalgono alla seconda metà di aprile (infermieri) e ai primi giorni di maggio (Oss). Purtroppo la disponibilità delle graduatorie è arrivata in ritardo; e che sarebbe stato istituzionalizzato anche il turno spezzato o il doppio turno; evidenziato che per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica la Funzione Pubblica - CGIL ha organizzato tre presidi di fronte ai principali ospedali della provincia, Ravenna, Faenza e Lugo nei giorni di venerdì 14 e lunedì 17 giugno", Distaso e Mantovani fanno notare che "le ripercussioni di questa situazione segnalata dalla Funzione Pubblica – CGIL ricadono sui lavoratori e possono ricadere sulla qualità delle prestazioni erogate a favore dei cittadini; si chiede perciò al sindaco se non intenda convocare un incontro con la direzione aziendale, anche di concerto con gli altri Sindaci della Provincia, per comprendere quali azioni si intenda mettere in campo per risolvere questa problematica”.