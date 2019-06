Una nuova vita per l'Ardea Purpurea: restaurata la fontana monumentale simbolo di rinascita

Ieri, venerdì 14 giugno, si è festeggiato il ventennale di Ardea Purpurea , la fontana monumentale simbolo di rinascita sita in piazza della Resistenza, a Ravenna. Due i momenti dedicati alla celebrazione del ventennale in concomitanza anche con la fine dei lavori di restauro che stanno interessando la vasca e le due ali di mosaico dell’opera di Marco Bravura realizzata nel 1999 .

Alle celebrazioni hanno partecipato il sindaco Michele de Pascale, che ha portato il suo saluto, la presidentessa di Ravenna Festival Cristina Mazzavillani Muti e l’artista Marco Bravura. Dopo il saluto musicale dell’Accademia Musicale Chigiana.



"È un grande piacere e un grande onore celebrare questa giornata che restituisce a piena luce un patrimonio a cui i ravennati sono molto affezionati - afferma de Pascale - .Grazie di cuore a Marco Bravura perché sappiamo che nonostante le tante chiamate in giro per il mondo il suo cuore è qui a Ravenna; e a Cristina Mazzavillani Muti e al Ravenna Festival grazie al cui impegno Ravenna ha questa meraviglia. Credo che sia il simbolo di come nel mosaico Ravenna non abbia solo una storia importantissima alle spalle ma un grande presente e un grande futuro; il simbolo che l’arte e la cultura che escono dal cuore e dalla passione degli artisti sono in grado di portare avanti messaggi di pace potentissimi".