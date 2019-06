CICLISMO / La panterina ravennate Sofia Collinelli si supera: sesta vittoria su strada a Calci

La “panterina” ravennate vince la gara Juniores in Toscana. In Trentino, terza l’Allieva bresciana Greta Bonazzoli Sesto acuto stagionale su strada per Sofia Collinelli, “panterina” ravennate del VO2 Team Pink grande protagonista oggi (domenica) nella Giornata Rosa di Calci (Pisa). Per la Junior romagnola (figlia d’arte, il papà e ds della formazione piacentina è stato oro olimpico ad Atlanta 1996), si tratta della vittoria numero sei che si aggiunge a quelle di Buttrio, Città di Castello (cronometro), Monselice, Fisciano (cronoprologo) e Maddaloni, queste ultime due nell’ambito del Giro della Campania in Rosa.