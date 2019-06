Conclusa a Ravenna la finale nazionale di Padel amatoriale: vince il Pink Padel di Roma

«In quattro anni questa manifestazione è cresciuta tantissimo – ha detto Claudio Filippo Briganti, Responsabile Nazionale Padel MSP Italia – e sono molto orgoglioso soprattutto perché è il settore femminile quello che ha avuto una vera impennata. E non è un caso se in finale è arrivata Francesca Lepri, una ragazza di 15 anni del TC Riccione, che ha messo in difficoltà le più esperte giocatrici romane».



Da questa edizione la squadra vincitrice il Campionato Nazionale amatoriale MSP Italia, avrà l’opportunità di partecipare alla Supercoppa Europea organizzata in collaborazione con il premio delle Capitali Europee dello Sport ACES Europe.



Si riporta il percorso di entrambe le formazioni:



Tennis Club Riccione, si qualifica alle finali Nazionali dopo aver vinto il campionato Regionale dell’Emilia Romagna con 22 squadre partecipanti.

Alle fasi Finali affronta ai quarti di finale il Tennis Club Teramo, che batte per 3 set a 1, ed in semifinale incontra la Ternana Padel che batte per 4 set a 0.

Il Pink Padel Roma è la vincente della Coppa dei Club del Lazio con ben 66 squadre partecipanti.



Nelle Finali Nazionali il club romano si trova nei quarti di finale lo Smash Padel Pesaro che batte per 4 set a 0, stesso risultato in semifinale, dove batte nel derby di Roma il Sol Padel ripetendo il successo ottenuto sempre contro il Sol Padel nella Finale della Regione Lazio.

In rappresentanza della TAP Air Portugal, sin dalla prima edizione “title sponsor” della Coppa, era presente Marco Giovannetti che ha premiato la squadra Campione 2019.



Dopo la battuta di inizio ieri mattina della manifestazione da parte del Sindaco di Ravenna (Città Europea dello Sport ACES nel 2016) Michele De Pascale, l’Assessore allo Sport di Ravenna Roberto Fagnani, ha concluso il campionato Nazionale ed ha dichiarato “siamo onorati di aver ospitato le finali Nazionali amatoriali di Padel nel nostro Comune da sempre attento a tutte le discipline sportive”.



Da segnalare che il Tennis Club Teramo vince il torneo di consolazione riservato alle squadre eliminate nel play out battendo per 3 a 2 il Italian Padel Village Grosseto (Maschile: 7/6 – 6/3; Femminile 7/6 – 3/6 – 10/7; Misto 5/7 – 5/7; Maschile 4/6 – 6/7; Misto di spareggio 6/1 – 2/6 – 10/6)





CLASSIFICA FINALE NAZIONALE PADEL AMATORIALE MSP ITALIA



1. Pink Padel – Roma

2. Tennis Club Riccione – Riccione

3. Sol Padel – Roma

4. Ternana Padel – Terni

5. Tennis Village Teramo – Teramo

6. Italian Village Padel – Grosseto

7. Sabbione Padel – Cesena

8. Smash Padel Team - Pesaro



Risultati delle FINALI NAZIONALI DI PADEL AMATORIALE MSP – TAP AIR PORTUGAL 2019



FINALE NAZIONALE PADEL AMATORIALE MSP ITALIA 2019



PINK PADEL ROMA - TENNIS CLUB RICCIONE 4 - 0

Maschile: Pink Padel (Alessandro Caso – Roberto Cerroni) vs TC Riccione (Paolo Conti – Maurizio Di Giuli) 6/1 – 6/2

Femminile: Pink Padel (Manuela Licata – Daniela Piangerelli) vs TC Riccione (Maria sole Ugolini – Francesca Lepri) 7/6 - 6/4

Maschile: Pink Padel (Simone Vinciarelli - Simone Cannaroli) vs TC Riccione (Davide Giunchi – Andrea Piermartini) 4/6 – 6/3 – 10/8

Misto: Pink Padel (Alessandro Caso – Daniela Piangerelli) vs TC Riccione (Paolo Conti – Maria sole Ugolini) 6/3 – 3/6 – 10/6.



SEMIFINALI



TERNANA - TENNIS CLUB RICCIONE 1-3

Maschile: Ternana (Diego Manciucca – Gianmarco Proietti) vs TC Riccione (Paolo Conti – Maurizio Di Giuli) 2/6 – 4/6

Femminile: Ternana (Shanti Scopigno – Martina Francescangeli) vs TC Riccione (Maria sole Ugolini – Francesca Lepri) 0/6 – 3/6

Maschile: Ternana (Leonardo Lucà - Riccardo Nonni) vs TC Riccione (Davide Giunchi – Andrea Piermartini) 6/4 – 6/3

Misto: Ternana (Fabrizio Frabotta - Priscilla Petagna) vs TC Riccione (Paolo Conti - Maria sole Ugolini) 0/6- 2/6.



PINK PADEL ROMA - SOL PADEL ROMA 4-0

Maschile: Pink Padel (Alessandro Caso – Roberto Cerroni) vs Sol Padel (Luca Stefanizzi – Rocco Russomanno) 6/4 – 5/7 – 20/18

Femminile: Pink Padel (Manuela Licata – Daniela Piangerelli) vs Sol Padel (Cristiana Borsini – Monica Acella) 6/3 – 6/3

Maschile: Pink Padel (Marco Rizzica - Simone Cannaroli) vs Sol Padel (Fabio Gallo – Armando Fares) 4/6 - 6/3 – 10/8

Misto: Pink Padel (Roberto Cerroni - Daniela Piangerelli) vs Sol Padel (Marco Tartaglione – Daniela Coluzzi) 6/3 – 6/3.



QUARTI DI FINALE



TENNIS CLUB RICCIONE vs TENNIS VILLAGE TERAMO 3 - 1

Maschile: TC Riccione (Paolo Conti – Maurizio Di Giuli) vs TV Teramo (Aldo Tettamanti – Annino Pelusi) 6/0 – 6/1

Femminile: TC Riccione (Maria sole Ugolini – Francesca Lepri) vs TV Teramo (Cesilde Spalvieri – Rita Spalvieri) 6/1 – 7/5

Maschile: TC Riccione (Davide Giunchi – Luca Ortani) vs TV Teramo (Marco Pompili – Paolo Di Sabatino) 5/7 – 7/6 – 7/10

Misto: TC Riccione (Paolo Conti – Maria Sole Ugolini) vs TV Teramo (Marco Pompili – Benedetta Fava) 6/5 – 6/3.



TERNANA vs SABBIONE CESENA 3 – 1

Maschile: Ternana (Diego Manciucca – Leonardo Lucà) vs Sabbione Cesena (Christian Domeniconi – Fabrizio Riva) 6/2 - 6/3

Femminile: Ternana (Shanti Scopigno- Martina Francescangeli) - Sabbione Cesena (Nicole Giuntini – Andrea Rocchi) 6/3 – 6/3

Maschile: Ternana (Marco Mancinelli – Riccardo Nonni) vs Sabbione Cesena (Luca Bianchini – Nicola Camagni) 4/6 – 6/1 – 10/7

Misto: Ternana (Fabrizio Frabotta – Priscilla Petagna) vs Sabbione Cesena - vs Sabbione Cesena (Matteo Ravaioli – Nicole Giuntini) 6/2 – 6/3.



PINK PADEL ROMA vs SMASH PADEL PESARO 4 - 0

Maschile: Pink Padel (Alessandro Caso – Roberto Cerroni) vs Smash Padel (Cristian Silvestri – Leonardo Stacchiotti) 6/0 – 6/1

Femminile: Pink Padel (Manuela Licata – Daniela Piangerelli) vs Smash Padel (Francesca Cucchi – Nicoletta Raffaelli) 6/0 – 6/0

Maschile: Pink Padel (Simone Cannaroli – Simone Vinciarelli) vs Smash Padel (Massimo Ghiselli – Andrea Galeotti) 6/2 – 6/2

Misto: Pink Padel (Marco Rizzica – Daniela Piangerelli) vs Smash Padel (Andrea Galeotti – Sara Offidani) 6/0 – 6/1.



SOL PADEL ROMA vs ITALIAN VILLAGE GROSSETO 4 - 0

Maschile: Sol Padel (Luca Stefanizzi – Rocco Russomanno) vs Italian Village (Alejandro Pezza –Marco Pizzingrilli) 3/6 – 7/6 – 11/9

Femminile: Sol Padel (Daniela Coluzzi – Cristiana Borsini) vs Italian Village (Federica Binaghi – Monica Carnovale) 6/0 – 6/1

Maschile: Sol Padel (Fabio Gallo – Roberto Amato) vs Italian Village (Filippo Nocciolini – Gianluca Carlini) 5/7 – 6/3 – 10/3

Misto: Sol Padel (Luca Mandoy – Marzia Scarchilli) vs Italian Village (Federica Pucci – David Rigoli) 6/2 – 6/3.



Partner tecnici che sostengono questa edizione della Coppa Amatoriale a Squadre MSP: British School Group, Acqua Cottorella, Fria, Cisalfa Sport-Head, Agipro, Sport Club Magazine, Corriere dello Sport, PadelPaddle, Hurry, Sport Kinetic.