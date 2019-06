Piano #bastabuche. 20 milioni per interventi di manutenzione sulle strade dell'Emilia Romagna

Nel dettaglio sono 4 i bandi di gara che riguardano l’Emilia Romagna e sono relativi ai corrispettivi centri manutentori, del valore di 5 milioni di euro ciascuno. Gli interventi prevedono l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle strade statali dell’Area compartimentale dell’Emilia Romagna. L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro (ex art.54 c.4 letteraa) - D.lgs. 50/2016) che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

Le imprese interessate devono consegnare la domanda di partecipazione, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti Anas ( https://acquisti.stradeanas.it ) entro le ore 12:00 del 8luglio 2019. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it .