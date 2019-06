Al via la campagna della frutta di Conserve Italia. +2,2% nel conferimento da parte dei soci

I tre stabilimenti interessati sono tutti situati in Romagna (Barbiano di Cotignola, Massa Lombarda e San Prospero di Imola) e raggiungono in questo periodo il picco di occupazione con oltre 530 addetti complessivi, tra dipendenti fissi e stagionali.

“Negli ultimi 5 anni abbiamo registrato un trend di crescita (+2,2%) per la frutta estiva conferita dai nostri soci produttori concentrati principalmente in Emilia-Romagna, in particolare per pesche, pere, albicocche e mele. È un dato positivo e in controtendenza rispetto al calo generale che da tempo interessa alcune produzioni frutticole” dichiara il presidente di Conserve Italia, Maurizio Gardini.

Un contributo importante al positivo andamento della frutta estiva di Conserve Italia arriva dai 6 progetti di filiera avviati a partire dal 2003 e che oggi interessano 200 aziende agricole estese su 800 ettari dell’areale romagnolo. “I progetti di filiera – spiega il presidente Gardini – si basano su accordi con i soci produttori della durata di 12-15 anni, grazie ai quali offriamo ai nostri agricoltori garanzie come un reddito fisso, bassi costi di produzione, la continua assistenza dei nostri tecnici e di quelli delle cooperative di primo grado, oltre alla certezza di poter conferire tutta la propria produzione senza doversi preoccupare delle oscillazioni di mercato”.

“Questi progetti di filiera – aggiunge il direttore generale Pier Paolo Rosetti - sono nati per consentire a Conserve Italia di assolvere al meglio la propria mission: valorizzare le produzioni dei soci agricoltori. Abbiamo deciso di investire nella ricerca e nella coltivazione di varietà di frutta destinate alla sola trasformazione industriale, con l’obiettivo di dare ai consumatori prodotti finiti di estrema qualità e fornire sempre più garanzie alla nostra base sociale”.





Conserve Italia è un consorzio cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, che associa 14.000 produttori agricoli e trasforma oltre 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali, che vengono lavorati in 12 stabilimenti produttivi, di cui 9 in Italia, 2 in Francia e uno in Spagna. Il fatturato aggregato del Gruppo Conserve Italia è di circa 900 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia a circa 3.300 persone tra fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.