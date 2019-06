Incendio in centro a Ravenna nella notte. Va a fuoco un appartamento

I vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti ieri notte poco prima delle 2, per spegnere un rogo all'interno di un appartamento di via San Vittore, in pieno centro storico. Le fiamme avevano avvolto l'appartamento a piano terra di una palazzina dove abita una signora con disagi mentali, che a quanto pare, avrebbe incendiato il divano di casa sua, lasciando l'abitazione in preda all'incendio, prima di allontanarsi da casa.