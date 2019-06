Rassegna Capit incontra. Otto appuntamenti estivi con la cultura a Marina di Ravenna

Oltre al consueto filo conduttore, in gran parte dedicato a fatti e personaggi della Romagna, il programma prevede alcuni altri temi come ad esempio lo sbarco dell’uomo sulla luna, in occasione del cinquantesimo anniversario della storica spedizione.



Gli incontri, ad ingresso libero, si svolgeranno presso la Sala Auditorium G. Di Stefano di Marina di Ravenna (Centro Civico) ogni mercoledì sera, alle 21, a partire da mercoledì 19 giugno.



La manifestazione è promossa dalla Capit di Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, i patrocini di Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.



Il primo appuntamento è quello di oggi, mercoledì 19 alle 21 con Grazia Deledda in esalettura. L’incontro è dedicato alla scrittrice nuorese (1871-1936), unica donna italiana ad essere insignita del Premio Nobel per la letteratura. Verranno raccontate la vita, le opere e lo stile narrativo della scrittrice attraverso la lettura di due novelle, una nei normali caratteri a stampa ed una stampata in Braille.



Lo scopo è quello di mostrare come la letteratura sia fruibile da chiunque, grazie alle tecniche di comunicazione tradizionali integrate con la tecnologia moderna: normali libri a stampa, libri in braille, lingua dei segni, ebook e audiolibri. Saranno presenti una delegazione della U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) sezione territoriale di Nuoro, che al termine della serata distribuirà gratuitamente copie delle novelle della scrittrice sarda e una interprete della lingua dei segni italiana. La serata è curata dal Gruppo Culturale Amici del Pettirosso, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Nuoro.



TUTTO IL PROGRAMMA



- 26 giugno: Franco Gabici Scherzi, tipi curiosi e altro nella vecchia Ravenna. Dalle “bizzarrie” di don Bendazzi alle famose burle di Olindo Guerrini: una allegra carrellata attraverso scherzi e stravaganze del bel tempo che fu. Autore di molti libri di storia locale e giornalista con articoli di scienza e costume, Gabici ha ottenuto il Premio Guidarello per il giornalismo d'autore.



- 3 luglio: Paolo Cortesi Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna (1502). (Il Ponte Vecchio). L’autore, alla sua lunga attività di saggista, ha recentemente affiancato quella di romanziere. In questo libro racconta l’eccezionale parentesi romagnola di Leonardo delineandone la figura in tutta la sua meravigliosa, affascinante, irripetibile e umanissima grandezza“. Conduce il giornalista Lorenzo Tazzari.



- 10 luglio: Nevio Spadoni Dalla poesia al teatro. Letture di Nevio Spadoni e Francesca Serra, accompagnati da Stefano Martini (violino) e Egidio Collini (chitarra). Il grande poeta e drammaturgo, che con i suoi versi riaccende il gusto di vivere, è una delle presenze liriche più apprezzate in Italia, letto e rappresentato ben oltre i confini del suo dialetto.



- 17 luglio: Giancarlo Mazzuca e Luca Liguori. Quel giorno sulla luna (Minerva). A 50 anni dallo sbarco sulla luna, riviviamo lo storico allunaggio grazie alle parole di Giancarlo Mazzuca e di Luca Liguori, che lo raccontò per Radio Rai. Fu una lunga e indimenticabile notte quella tra il 20 e il 21 luglio 1969: venti milioni di italiani incollati al video o alla radio per la storica diretta dal nostro satellite naturale. Conduce il giornalista Andrea Degidi.



- 24 luglio: Eraldo Baldini Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa (Il Ponte Vecchio). Tra realtà e narrazione, l’autore racconta storie di terribili burrasche, pirati e corsari, fenomeni inspiegabili, pericoli veri e terrori fantastici, senza trascurare tradizioni e ritualità che hanno il mare come scenario o come principale protagonista. Conduce la giornalista Vania Rivalta.



- 31 luglio: Vittorio Bonetti Made in Romagna live. A cura dell’Associazione F. Schürr. Dopo una vita passata a cantare e suonare in giro per l’Italia, l’artista torna alle sue radici attraverso brani storici riarrangiati e alcune sue composizioni, presentate con ironia e positività tipiche della Romagna. Durante la serata letture di testi dell’indimenticato poeta Giovanni Nadiani.



- 7 agosto: Maurizio Garuti Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli (Minerva ). L’assassinio del padre di Giovanni Pascoli è il caso più oscuro della letteratura italiana: tre processi non sono bastati a individuare i colpevoli. Ora, una confessione, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Letture di Gianfranco Tondini. Conduce il giornalista Marco Montruccoli.